فوائد اللب الأبيض، يقوي عضلة القلب ويحمي من سرطان الثدي

فوائد اللب الأبيض، اللب الأبيض من أنواع اللب الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرًا لمذاقه المميز، وهو يستخرج من اليقطين وهو قرع العسل.

وفوائد اللب الأبيض، عديدة فهو ليس مجرد تسالي شعبية بل له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اللب الأبيض من أشهر أنواع المسليات في العالم العربي، ويستخرج من بذور القرع أو اليقطين، ويتميز بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة، ولا يقتصر تناول اللب الأبيض على التسلية فقط، بل يعتبر كنز غذائي يحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم وتحميه من العديد من الأمراض.

القيمة الغذائية للب الأبيض

وأضاف السيد، أن اللب الأبيض يحتوي على مزيج قوي من العناصر المفيدة، من أهمها البروتينات، والألياف الغذائية، والدهون الصحية غير المشبعة، والزنك، والمغنيسيوم، والحديد، والفسفور، والمنجنيز، فيتامين هـ (E)، ومضادات الأكسدة.

فوائد اللب الأبيض للصحة

فوائد اللب الأبيض للصحة

وتابع، أن من فوائد اللب الأبيض للصحة:

يحتوي اللب الأبيض على أحماض دهنية غير مشبعة (مثل أوميجا 3 و6) تساعد في تقليل الكوليسترول الضار، مما يساهم في تقوية عضلة القلب والوقاية من أمراض القلب والشرايين.

اللب الأبيض غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، مما يحسن المزاج ويقلل من التوتر والقلق.

يعتبر الزنك أحد أهم العناصر لتقوية الجهاز المناعي، ويحتوي اللب الأبيض على كميات جيدة منه، مما يساعد في الوقاية من نزلات البرد والأمراض الفيروسية.

المغنيسيوم والفوسفور الموجودان في اللب الأبيض يدعمان بناء العظام ويقيان من هشاشة العظام، خاصة مع التقدم في العمر.

اللب الأبيض يحتوي على مضادات أكسدة قوية، مثل فيتامين هـ، التي تقلل من الالتهابات في الجسم وتقي من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل.

يحتوي اللب الأبيض على نسبة جيدة من البروتين والألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتقلل من الجوع، مما يساعد في التحكم في الوزن وتقليل الرغبة في تناول الوجبات غير الصحية.

يساعد اللب الأبيض في تنظيم مستويات السكر بالدم، خاصة لمرضى السكري، بفضل احتوائه على ألياف وبروتين تقلل من امتصاص السكر بشكل سريع.

أشارت دراسات إلى أن اللب الأبيض يحتوي على مركبات نباتية (فيتوسترول) ومضادات أكسدة قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا.

بفضل احتوائه على التريبتوفان والمغنيسيوم، يساعد اللب الأبيض على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، خاصة إذا تم تناوله قبل النوم بفترة قصيرة.

الزنك الموجود في اللب الأبيض يساعد في تقليل تضخم البروستاتا الحميد، مما يجعله مفيد للرجال بشكل خاص في الحفاظ على صحة الجهاز التناسلي.

يحتوى اللي الأبيض على مضادات الأكسدة وفيتامين هـ وهى عناصر تحارب علامات التقدم في السن مثل التجاعيد، وايضا الزنك يعزز تجديد خلايا البشرة ويمنع ظهور الحبوب والبثور.

البروتين والزنك والحديد فى اللب الأبيض يعملون على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه، والأحماض الدهنية ترطب فروة الرأس وتحسن مظهر الشعر.

نصائح لتناول اللب الأبيض:

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول كمية معتدلة (حوالي حفنة يوميا) لتفادي السعرات الزائدة، ويجب تناوله محمص بدون ملح مفرط لتقليل الصوديوم، ويحفظ في مكان بارد وجاف للحفاظ على جودته ونكهته.

تحذيرات عند تناول اللب الأبيض

وأضاف السيد، أن الإفراط في تناول اللب الأبيض قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب محتواه العالي من الدهون، وبعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاهه لذا عليهم الحذر، كما أن اللب المملح بكثرة قد يسبب ارتفاع ضغط الدم، لذلك يفضل تناوله غير مملح أو بقليل من الملح.

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