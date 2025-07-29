فوائد بذور اليقطين للنوم الهادئ وضبط معدلات السكر بالجسم

فوائد بذور اليقطين، تُعد بذور اليقطين، المعروفة أيضًا بـ"اللب الأبيض" أو "pepitas"، من البذور الصغيرة ذات القيمة الغذائية العالية والمذاق اللذيذ، والتي بدأت تحظى باهتمام متزايد في الأوساط الصحية والغذائية حول العالم.





وهي ليست مجرد وجبة خفيفة، بل كنز غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والعقل، مما يجعل إدخالها ضمن النظام الغذائي اليومي أمرًا يُنصح به لكل الأعمار.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن بذور اليقطين ليست مجرد وجبة خفيفة، بل هي عنصر غذائي متكامل يزخر بالفوائد الصحية والتجميلية، ويقدم لك حلًا طبيعيًا وفعّالًا.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، بالتفصيل أبرز فوائد بذور اليقطين من الناحية الصحية، الجمالية، والوقائية.





أولًا: القيمة الغذائية لبذور اليقطين



تحتوي بذور اليقطين على مجموعة رائعة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية. فملعقتان كبيرتان من هذه البذور (حوالي 28 جرامًا) تحتوي على:

البروتين: 7 جرامات

الدهون الصحية: 13 جرام، أغلبها دهون غير مشبعة

الألياف: حوالي 1.1 جرام

الزنك

الماغنيسيوم

الحديد

النحاس

الفوسفور

مضادات الأكسدة مثل فيتامين E ومركبات البوليفينول

فوائد بذور اليقطين

ثانيًا: الفوائد الصحية لبذور اليقطين



1. تعزيز صحة القلب

بذور اليقطين غنية بالماغنيسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على انتظام ضربات القلب وخفض ضغط الدم. كما أن الدهون غير المشبعة الموجودة فيها تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

2. تحسين صحة البروستاتا والمثانة

تُظهر الدراسات أن بذور اليقطين مفيدة بشكل خاص للرجال، حيث تساهم في تحسين صحة البروستاتا والتقليل من أعراض تضخم البروستاتا الحميد (BPH). كما أنها تدعم صحة المثانة وتقلل من مشاكل التبول الليلي.

3. دعم الجهاز المناعي

بفضل محتواها العالي من الزنك ومضادات الأكسدة، تساهم بذور اليقطين في تقوية المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

4. مكافحة الالتهابات

تحتوي بذور اليقطين على مركبات مضادة للالتهاب تساعد في تقليل التورم والاحمرار، مما يجعلها مفيدة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل والروماتويد.

5. المساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم

بذور اليقطين تحتوي على نسبة عالية من الماغنيسيوم الذي يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم. كما أنها تحتوي على ألياف تساعد على إبطاء امتصاص السكر، ما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.

6. تحسين جودة النوم

تحتوي بذور اليقطين على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى السيروتونين ثم إلى الميلاتونين، وهو هرمون النوم. لذا فإن تناول كمية صغيرة من بذور اليقطين قبل النوم قد يساهم في تحسين جودة النوم، خاصة عند تناولها مع الكربوهيدرات المعقدة مثل الفاكهة.

7. تعزيز صحة العظام

الماغنيسيوم والفسفور والكالسيوم الموجودون في بذور اليقطين يعملون معًا لدعم كثافة العظام وتقويتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

ثالثًا: الفوائد الجمالية لبذور اليقطين



1. تحسين صحة البشرة

الزنك ومضادات الأكسدة والدهون الصحية في بذور اليقطين تساهم في مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة، وتحسين مرونة البشرة، وتقليل الالتهابات التي تسبب حب الشباب. يمكن أيضًا استخدام زيت بذور اليقطين موضعيًا لترطيب الجلد وتغذيته.

2. تقوية الشعر

الحديد والزنك والبروتين في بذور اليقطين تعمل على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه ومنع تساقطه. كما أن الأحماض الدهنية تساعد في ترطيب فروة الرأس وتقليل القشرة.

رابعًا: فوائد بذور اليقطين للمرأة



أثناء الحمل: تحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد في منع العيوب الخلقية عند الجنين.

لتنظيم الهرمونات: تحتوي على مركبات تساعد في التوازن الهرموني لدى النساء، خاصة خلال فترات الدورة الشهرية وسن اليأس.

لتحسين المزاج: التربتوفان والماغنيسيوم يساهمان في تقليل التوتر والقلق وتحسين المزاج، وهي أمور مهمة لصحة المرأة النفسية.

خامسًا: طرق تناول بذور اليقطين

يمكن تناول بذور اليقطين بعدة طرق:

نيئة أو محمصة كوجبة خفيفة صحية.

إضافتها إلى السلطة أو الشوربة أو الزبادي.

خلطها مع الشوفان أو الجرانولا.

طحنها واستخدامها في المعجنات أو الخبز.

استخدام زيت بذور اليقطين كبديل صحي في الطهي أو التتبيلات.

بذور اليقطين لصحتك

سادسًا: هل لبذور اليقطين أضرار؟



رغم فوائدها العديدة، إلا أن الإفراط في تناول بذور اليقطين قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل:

زيادة الوزن بسبب احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة نسبيًا إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

مشاكل هضمية مثل الانتفاخ أو الغازات بسبب احتوائها على الألياف، خاصة عند تناول كميات كبيرة منها دون تعوّد.

الحساسية في حالات نادرة قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه بذور اليقطين.



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