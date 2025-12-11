مباريات اليوم في كأس العرب والدوري الأوروبي
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات أبرزها، كأس العرب وكأس رابطة الأندية والدوري الأوروبي، وغيرها من المسابقات.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في كأس العرب
المغرب × سوريا - 4:30 عصرًا | بي إن سبورت المفتوحة
فلسطين × السعودية - 7:30 مساء | بي إن سبورت المفتوحة
مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية
الاتحاد السكندري × المصري البورسعيدي - 5 عصرًا | أون سبورت 1
وادي دجلة × بتروجت - 8 مساء | أون سبورت 1
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
دينامو زغرب × ريال بيتيس - 7:45 مساء | بي إن سبورت 4
يونج بويز × ليل - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2
شتورم جراتس × سرفينا زافيزدا - 7:45 مساء | بي إن سبورت 7
أوتريخت × نوتنجهام فورست - 7:45 مساء | بي إن سبورت 1
فيرينكفاروسي × جلاسكو رينجرز - 7:45 مساء | بي إن سبورت 5
نيس × سبورتنج براجا - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3
ميتييلاند × جينك - 7:45 مساء
لودوجوريتس × باوك سالونيكا - 7:45 مساء
ليون × جو أهيد إيجلز - 10 مساء | بي إن سبورت 4
فرايبورج × ريد بور سالزبورج - 10 مساء | بي إن سبورت 6
سيلتا فيجو × بولونيا - 10 مساء | بي إن سبورت 5
سيلتك × روما - 10 مساء | بي إن سبورت 3
بازل × أستون فيلا - 10 مساء | بي إن سبورت 9
ستيوا بوخارست × فينورد - 10 مساء
بران × فنربخشة - 10 مساء | بي إن سبورت 7
باناثينايكوس × فيكتوريا بلزن - 10 مساء | بي إن سبورت أكسترا 3
بورتو × مالمو - 10 مساء | بي إن سبورت 8
