الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مباريات اليوم في كأس العرب والدوري الأوروبي

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو
18 حجم الخط

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات أبرزها، كأس العرب وكأس رابطة الأندية والدوري الأوروبي، وغيرها من المسابقات.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس العرب

المغرب × سوريا - 4:30 عصرًا | بي إن سبورت المفتوحة

فلسطين × السعودية - 7:30 مساء | بي إن سبورت المفتوحة

مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري × المصري البورسعيدي - 5 عصرًا | أون سبورت 1

وادي دجلة × بتروجت - 8 مساء | أون سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

دينامو زغرب × ريال بيتيس - 7:45 مساء | بي إن سبورت 4

يونج بويز × ليل - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2

شتورم جراتس × سرفينا زافيزدا - 7:45 مساء | بي إن سبورت 7

أوتريخت × نوتنجهام فورست - 7:45 مساء | بي إن سبورت 1

فيرينكفاروسي × جلاسكو رينجرز - 7:45 مساء | بي إن سبورت 5

نيس × سبورتنج براجا - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3

ميتييلاند × جينك - 7:45 مساء

لودوجوريتس × باوك سالونيكا - 7:45 مساء

ليون × جو أهيد إيجلز - 10 مساء | بي إن سبورت 4

فرايبورج × ريد بور سالزبورج - 10 مساء | بي إن سبورت 6

سيلتا فيجو × بولونيا - 10 مساء | بي إن سبورت 5

سيلتك × روما - 10 مساء | بي إن سبورت 3

بازل × أستون فيلا - 10 مساء | بي إن سبورت 9

ستيوا بوخارست × فينورد - 10 مساء

بران × فنربخشة - 10 مساء | بي إن سبورت 7

باناثينايكوس × فيكتوريا بلزن - 10 مساء | بي إن سبورت أكسترا 3

بورتو × مالمو - 10 مساء | بي إن سبورت 8

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب الدورى الأوروبي مباريات اليوم فلسطين مباريات اليوم في كأس العرب

مواد متعلقة

بعد وداع كأس العرب، 5 أيام راحة لرباعي الأهلي

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

كأس العرب، الأردن الأقوى هجوما ورقم سلبي لقطر والسودان

كأس العرب، منتخب وحيد يحقق العلامة الكاملة بدور المجموعات

الأكثر قراءة

انخفاض البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

90.6% صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سقوط شخص من الطابق السادس بالتجمع

الأشعة تحدد فترة غياب أفشة عن تدريبات الأهلي

"صنع في مصر"، نقلة نوعية في إنتاج الزجاج المدرع والسترات الواقية

القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لغرفة متابعة الانتخابات بالدوائر الملغاة

طرح أول 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

عطر القداسة على ضفاف غزة، الكنيسة تحيي ذكرى أسقف عاش زاهدا ورحل قديسا

خدمات

المزيد

طن الردة يرتفع 200 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.90 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads