أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع مكبرة لرفع الإشغالات والمخلفات في الشوارع والميادين بمصر الجديدة

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بالمتابعة اليومية للجهود والحملات التي تنفذها الأحياء والمراكز والمدن على الشوارع والميادين المختلفة على مستوى المحافظات بما يساهم في التصدي لأي مظاهر عشوائية أو مخالفات والتصدي للإشغالات للمحال والكافيهات وتطبيق القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

 

حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا فى الإسكندرية

حملة مكبرة في شرق الإسكندرية لإزالة إشغالات الباعة الجائلين

وفي هذا السياق تلقت وزيرة التنمية المحلية مساء اليوم تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية  والتنمية المحلية بالوزارة حول متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لحملة ميدانية مكبرة بنطاق حي مصر الجديدة بمشاركة رئيس الحي وادارات الإشغالات والمتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات والمخالفات في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لتحقيق الانضباط والقضاء علي أي مظاهر عشوائية وتيسير حركة سير المواطنين والسيارات في مختلف المناطق بالحي. 

 

حملة على شوارع مصر الجديدة

وأوضح التقرير أن الحملة شملت الشوارع والميادين الرئيسية، وفي مقدمتها شارع هارون – ميدان الجامع – شارع إسماعيل رمزي – شارع إبراهيم اللقاني – شارع الأهرام، إضافة إلى الشوارع الجانبية والفرعية المؤثرة على السيولة المرورية.

وأشار التقرير إلى أن الحملة نجحت في إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وتحرير الأرصفة وحرم الطريق ورفع المخلفات والتراكمات وتحسين مستوى النظافة العامة بالتنسيق مع شركة القطاع الخاص المعنية بملف النظافة في الحي وباقي أحياء المنطقة الشرقية بالمحافظة، كما أسفرت الحملة عن فتح المسارات المغلقة وإعادة الانضباط المروري والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتأتي هذه الجهود في إطار جهود الوزارة لتحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات داخل الأحياء، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان استدامة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري لمصر الجديدة.

