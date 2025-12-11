الخميس 11 ديسمبر 2025
حوادث

حجز فرد أمن متهم بالتحرش بـ 5 أطفال KG2 داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز فرد أمن إداري بـمدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة، لاتهامه بالتحرش بـ5 أطفال بمرحلة KG2، داخل المدرسة وذلك على ذمة التحريات.

 

فرد أمن يتحرش بـ 5 أطفال KG2 داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أولياء الأمور يفيد أنهم لاحظوا تغيرًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا أن حارس الأمن الإداري بمدرسة شهيرة بـمنطقة القاهرة الجديدة تحرش بهم بعيدًا عن أعين المشرفين.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

