سيناريوهات محاكمة "بوبا اللثغة" بعد حبسها 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بالحكم على البلوجر الشهيرة "بوبا اللثغة" بالسجن 6 أشهر، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على خلفية نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، ما أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

سيناريو المحاكمة الأول: استئناف الحكم

من المتوقع أن يتقدم محامو "بوبا اللثغة" بطلب استئناف للحكم الصادر ضدها، حيث يعتبر بعضهم أن الحكم لا يتناسب مع طبيعة المقاطع التي نشرتها، وربما يتم تعديل العقوبة إلى مدة حبس أقل أو حتى البراءة بناءً على الظروف التي قد تبرز أثناء مرحلة الاستئناف.

سيناريو المحاكمة الثاني: تعديل العقوبة إلى السجن مع وقف التنفيذ

سيناريو آخر محتمل يتمثل في تعديل الحكم إلى السجن مع وقف التنفيذ، خاصة إذا نجحت الدفاعات في إثبات أن "بوبا اللثغة" لم تكن تقصد الإساءة المباشرة إلى القيم المجتمعية. هذا القرار قد يستند إلى الاعتبارات القانونية حول مدى تأثير مقاطع الفيديو على الجمهور.

سيناريو المحاكمة الثالث: فرض عقوبات إضافية

من الممكن أن تشهد القضية تطورات جديدة، حيث يمكن أن تطلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية على البلوجر، مثل منعها من الظهور على منصات التواصل الاجتماعي لفترة محددة، أو منعها من ممارسة نشاطها الإعلامي نهائيًا. هذا السيناريو قد يأتي في إطار تداعيات تأكيد الحكم بعد محاكمة الاستئناف.

