أمراض الخريف، علاجات من الطبيعة لنزلات البرد والإنفلونزا والحساسية الموسمية

مع بدايات فصل الخريف وتقلّب الأجواء بين حرارة النهار وبرودة الليل، تبدأ ملامح موسم جديد لا يقتصر على سقوط أوراق الشجر فحسب، بل يمتد ليحمل معه قائمة من الأمراض الموسمية التي تطرق أبواب الكثير من البيوت.

فبين نزلات البرد والإنفلونزا، والتهابات الحلق والجيوب الأنفية، وصولًا إلى الحساسية وأزمات التنفس، يجد الجسم نفسه أمام تحدٍ لمناعة قد تضعف مع تغيّر الطقس.

ومع ازدياد معدلات الإصابة في هذه الفترة من العام، يصبح الوعي بأشهر أمراض الخريف وطرق الوقاية منها ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على الصحة وتجنّب مضاعفات قد تُعكّر صفو الموسم.

وتستعرض الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أشهر أمراض الخريف، وطرق مواجهتها والتعامل معها، وافضل علاجات منزليه من الطبيعة.





نزلات البرد والإنفلونزا وطرق علاجها من الطبيعة

مع بداية فصل الخريف تتغير الأجواء تدريجيًا من حرارة الصيف إلى اعتدال يعقبه برودة، وهو ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

ويرجع ذلك إلى تقلبات الطقس التي تضعف جهاز المناعة، بالإضافة إلى انتشار الفيروسات في الهواء، وزيادة التجمعات داخل الأماكن المغلقة.



نزلات البرد عادةً تكون أقل حدة من الإنفلونزا، حيث تتجلى أعراضها في الزكام، انسداد أو سيلان الأنف، العطس، والتهاب الحلق. أما الإنفلونزا فتتميز بارتفاع درجة الحرارة، آلام الجسم، الصداع، الإرهاق العام، وأحيانًا السعال الجاف.



ولأن الوقاية خير من العلاج، فإن تعزيز جهاز المناعة مع بداية الخريف يُعد الخطوة الأولى لمواجهة هذه الأمراض الموسمية.

ومن أبرز الوسائل الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها:

1- العسل الطبيعي

العسل من أقدم وأشهر العلاجات الطبيعية لنزلات البرد والإنفلونزا. يحتوي على مضادات بكتيريا ومضادات أكسدة تساعد على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف السعال، كما يمد الجسم بالطاقة الضرورية لمحاربة العدوى.

2- الزنجبيل

يُعتبر الزنجبيل من الأعشاب الفعّالة في تقليل الالتهابات وتخفيف احتقان الأنف. يمكن تناوله كمشروب دافئ مع العسل والليمون، حيث يعمل على تهدئة الحلق ورفع كفاءة الجهاز المناعي.

3- الليمون والحمضيات

الليمون والبرتقال والجريب فروت مصادر غنية بفيتامين "سي" الذي يُعرف بدوره الكبير في تقوية المناعة وتسريع الشفاء من نزلات البرد. كما أن عصائرها الطبيعية تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

4- الثوم

الثوم مضاد طبيعي للفيروسات والبكتيريا، ويعمل على تنشيط خلايا الدم البيضاء لمقاومة العدوى. يمكن إضافته للطعام أو تناوله طازجًا بكمية معتدلة.

5- مشروبات الأعشاب الدافئة

مثل النعناع، البابونج، والقرفة، حيث تعمل على تهدئة الصدر، فتح الممرات الهوائية، وتخفيف التشنجات العضلية التي قد ترافق الحمى.

إلى جانب هذه العلاجات، يُنصح بالراحة التامة، شرب كميات كافية من الماء، والابتعاد عن المجهود الزائد. كما أن التدفئة الجيدة وتناول وجبات غذائية متوازنة يساهمان بشكل كبير في سرعة التعافي.

علاج البرد



حساسية الخريف الموسمية وطرق التعامل معها وعلاجها من الطبيعة

مع قدوم فصل الخريف يبدأ البعض في المعاناة من أعراض تعرف بـ "حساسية الخريف الموسمية"، والتي تنتج غالبًا عن حبوب اللقاح المتناثرة في الهواء، أو عن الغبار والعفن الذي يزداد في هذه الفترة بسبب سقوط الأوراق ورطوبة الجو.



وتظهر الأعراض على شكل عطس متكرر، انسداد أو سيلان الأنف، دموع وحكة في العينين، كحة جافة، وأحيانًا ضيق في التنفس أو إرهاق عام. هذه الأعراض قد تكون مزعجة وتؤثر على النشاط اليومي، خصوصًا إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

أسباب حساسية الخريف

من أبرز مسببات الحساسية في هذا الفصل هو نبات الأمبروزيا (Ragweed) الذي يطلق كميات كبيرة من حبوب اللقاح في الهواء. كما يساهم انتشار الغبار والعفن داخل المنازل في زيادة تهيج الجهاز التنفسي، خاصة عند الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للحساسية.

طرق التعامل مع الحساسية

أول خطوة للتعامل مع حساسية الخريف هي الوقاية، وذلك عن طريق:

إغلاق النوافذ في أوقات ذروة انتشار الغبار واللقاح.

غسل الوجه واليدين باستمرار بعد العودة من الخارج.

تنظيف المنزل جيدًا للحد من العفن والأتربة.

استخدام الكمامات عند الخروج، خاصة في الأيام العاصفة.

علاج الحساسية بطرق طبيعية

العسل الطبيعي: يُعتبر من أفضل العلاجات التقليدية للحساسية، حيث يساعد على تقليل تفاعل الجسم مع حبوب اللقاح إذا تم تناوله بانتظام.

مشروب الزنجبيل: بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يعمل على تهدئة الشعب الهوائية وتقليل احتقان الأنف.

شاي البابونج: يساعد على تهدئة الأغشية المخاطية وتقليل الحكة والعطس، كما يمنح الجسم شعورًا بالاسترخاء.

الثوم والبصل: يحتويان على مركبات مضادة للهستامين، ما يقلل من أعراض الحساسية ويعزز مناعة الجسم.

محلول الماء والملح للأنف: يساعد على تنظيف الممرات الهوائية من الغبار واللقاح، ويخفف من الاحتقان.

نمط الحياة الصحي

إلى جانب العلاجات الطبيعية، فإن النوم الكافي، شرب كميات كافية من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الحمضيات والكيوي، تساعد على تقوية الجهاز المناعي والتقليل من حدة الأعراض.

التهاب الحلق والزور، وطرق علاجه من الطبيعة

مع بداية فصل الخريف تتغير درجات الحرارة بشكل متقلب، ما بين الدفء والبرودة، وهو ما يعرض الجسم لضعف في المناعة ويزيد من فرص الإصابة بالتهاب الحلق والزور.



ويُعد التهاب الحلق من الأعراض الشائعة في هذه الفترة، إذ ينتج غالبًا عن العدوى الفيروسية المرتبطة بنزلات البرد والإنفلونزا، وأحيانًا يكون بسبب البكتيريا أو نتيجة التعرض للغبار وحبوب اللقاح التي تهيج الأغشية المخاطية.

تظهر أعراض التهاب الحلق في صورة ألم أو حرقة عند البلع، جفاف الحلق، احمرار وتورم في اللوزتين، وبحة في الصوت. وفي بعض الحالات قد يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة أو تضخم في الغدد اللمفاوية بالرقبة. ورغم أن معظم الحالات بسيطة وتتحسن مع الراحة، إلا أن اللجوء إلى العلاجات الطبيعية يساعد على تخفيف الألم وتسريع الشفاء.

التهاب الحلق

أبرز العلاجات الطبيعية لالتهاب الحلق

العسل الطبيعي: من أقوى المضادات الطبيعية للميكروبات، يعمل على تهدئة الحلق وتخفيف السعال. يمكن تناوله مباشرة أو إضافته لمشروب دافئ.

الليمون: غني بفيتامين C الذي يقوي المناعة، كما يساعد عصيره على إذابة المخاط وتخفيف التهاب الحلق إذا تم تناوله مع الماء الدافئ والعسل.

الزنجبيل: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد على تهدئة الحلق وتحسين الدورة الدموية. شاي الزنجبيل الدافئ يعد خيارًا ممتازًا في الخريف.

الغرغرة بالماء والملح: طريقة فعالة لتطهير الحلق وتقليل التورم والتهيج، وينصح بها أكثر من مرة يوميًا.

مشروب القرفة والقرنفل: يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للالتهاب، ويمكن تحضيره كمشروب دافئ مع العسل.

شاي البابونج: يساعد على تقليل الألم بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمهدئة للأغشية المخاطية.

نصائح مساعدة

إلى جانب هذه العلاجات، يجب الحصول على الراحة الكافية، وشرب كميات وفيرة من الماء والمشروبات الدافئة، ةتجنب المشروبات الباردة والغازية، والحفاظ على ترطيب الهواء داخل الغرف باستخدام جهاز ترطيب أو وعاء ماء.

التهاب الجيوب الأنفية، وطرق علاجها من الطبيعة

مع قدوم فصل الخريف وبدء تقلبات الطقس، يزداد انتشار نزلات البرد والحساسية الموسمية، وهو ما يجعل الكثيرين أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.



والجيوب الأنفية هي تجاويف مملوءة بالهواء تحيط بالأنف والعينين والجبهة، وعندما تلتهب أو تمتلئ بالسوائل نتيجة العدوى أو الحساسية، يشعر المصاب بأعراض مزعجة تؤثر على حياته اليومية.



أعراض التهاب الجيوب الأنفية

من أبرز الأعراض التي تظهر في هذه الحالة: انسداد أو احتقان الأنف، صداع خاصة في منطقة الجبهة أو خلف العينين، إفرازات أنفية سميكة قد تكون صفراء أو خضراء، فقدان جزئي لحاسة الشم، ألم أو ضغط في الوجه، وأحيانًا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة. تزداد هذه الأعراض سوءًا مع التعرض للغبار أو الهواء البارد الذي يميز بدايات الخريف.

التهاب الجيوب الأنفية

العلاجات الطبيعية لالتهاب الجيوب الأنفية

يمكن الاستعانة بعدة طرق طبيعية لتخفيف الأعراض وتحسين التنفس، أبرزها:

استنشاق البخار: يساعد على تفكيك المخاط وفتح الممرات الأنفية، ويمكن إضافة قطرات من زيت النعناع أو زيت الأوكالبتوس لزيادة الفعالية.

مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون: يخفف الالتهابات ويقوي المناعة، كما أن دفئه يساعد على تهدئة الحلق والأنف.

شاي البابونج: يتميز بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، كما أن استنشاق بخاره يخفف من الاحتقان.

الثوم والبصل: يحتويان على مركبات طبيعية مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن إضافتهما للطعام أو تناولهما طازجين بكميات معتدلة.

المحلول الملحي للأنف: غسول طبيعي يساعد على تنظيف الممرات الأنفية من الأتربة واللقاح، ويخفف من الاحتقان بشكل ملحوظ.

الكركم: بفضل مادة الكركمين المضادة للالتهابات، يمكن إضافته للطعام أو تناوله كمشروب دافئ مع الحليب.

نصائح للوقاية

ينصح بشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الأغشية المخاطية، وتجنب التدخين والروائح النفاذة التي تزيد من تهيج الأنف، بالإضافة إلى النوم الجيد وتقوية المناعة عبر تناول الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والجوافة.

