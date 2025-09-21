الاتفاق يودع كأس خادم الحرمين أمام الباطن رغم تسجيل كوكا

ودع نادي الاتفاق الذي يلعب له النجم المصري أحمد حسن كوكا، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ32 بعد الخسارة أمام الباطن بركلات الترجيح، عقب انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل 2/2، والتي جمعتهما اليوم الأحد.

وافتتح أحمد حسن كوكا التسجيل في الدقيقة 18 من عمر اللقاء لصالح الاتفاق، بعد أن ارتدت الكرة من دفاعات الباطن، لتصل إلى فرانسيسكو كالفو الذي أطلق تسديدة وضع بها المهاجم المصري قدمه ليحول وجهتها إلى داخل الشباك.

بعدها عاد الباطن إلى المباراة سريعًا في الدقيقة 40 من زمن اللقاء، عن طريق خالد عبد العزيز الخثلان، قبل أن يتمكن الاتفاق من التقدم مجددًا بواسطة جورجينيو فينالدوم، وأدرك محمد فلاح السهلي هدف التعادل لصالح الباطن، في الدقيقة 90+3 من زمن اللقاء، لتنتقل المباراة إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل أيضا ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، انتهت بتأهل الباطن بعد فشل لاعبو الاتفاق في تسديدتين.



هدف أحمد حسن كوكا الأول مع الاتفاق في شباك الباطن

وأحرز أحمد حسن كوكا أول أهدافه مع فريق الاتفاق السعودي في شباك الباطن، خلال مباراة الباطن في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

شاهد هدف أحمد حسن كوكا

وسجل كوكا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، الذي يقام على ملعب نادي الباطن.

كوكا ينضم إلى الاتفاق في الصيف الماضي

وكان كوكا قد انضم إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي لوهافر الفرنسي، ليخوض بذلك أولى تجاربه في الدوري السعودي، بعد مشوار طويل في الملاعب الأوروبية.

وخاض أحمد حسن كوكا مسيرة احترافية بارزة شملت اللعب في دوريات البرتغال، اليونان، تركيا، وفرنسا، عقب انطلاقته مع فرق الناشئين بالنادي الأهلي.

