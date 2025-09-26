الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طارق يحيى: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدا

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن كثرة الحديث عن مرض  محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "شئ غريب جدًا"، موضحا أنه لا يوجد أي إنسان يتاجر بالمرض، وأي إنسان في تلك اللحظات يحتاج للدعم والمساندة.

وقال يحيى: أصبحنا في فترة صعبة وندخل "المرض" في أمور كثيرة ونشكك في كل شيء، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له تاريخ كبير داخل النادي ولا يجوز التقليل منه تمامًا.

وأضاف: ما يحدث في الفترة الأخيرة شيء صعب، ولا أعرف لماذا تم فتح موضوع تأشيرة أمريكا، هل الخطيب سوف يقوم بكسرها مثلًا للهروب في أمريكا؟! هناك أمور غريبة يتم الحديث عنها وتداولها في الفترة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الخطيب الخطيب رئيس النادي الأهلي الأهلي محمود الخطيب

مواد متعلقة

بقدم عربية، شتوتجارت يقتنص فوزا مهما على سيلتا فيجو بالدوري الأوروبي

وفاة لاعب أرسنال السابق عن عمر 21 عاما

سيلتا فيجو يتعادل أمام شتوتجارت بالشوط الأول بالدوري الأوروبي

الهلال يسحق الأخدود بثلاثية في الدوري السعودي

الدوري السعودي، الهلال يحول تأخره للتقدم أمام الأخدود في الشوط الأول (فيديو)

بحضور وزير الرياضة، اتحاد الكرة يشارك في تكريم حراس المرمى القدامى (صور)

سالم الدوسري يقود الهلال أمام الأخدود بالدوري السعودي

أرقام جواو فيليكس قبل كلاسيكو النصر والاتحاد بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

حريق هائل بقاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

بسبب وجبة طعام، تسمم 11 شخصا داخل شركة مجوهرات بالدقي ونقلهم إلى المستشفى

رأسه اصطدم بجدار وعائلته محطمة، تفاصيل وفاة مهاجم آرسنال السابق بعد حادث خطر أثناء مباراة

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

مذهل مهاريا، ماذا قدم هيثم حسن أمام برشلونة قبل انضمامه لمنتخب مصر؟

وفاة لاعب أرسنال السابق عن عمر 21 عاما

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads