طارق يحيى: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدا

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن كثرة الحديث عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "شئ غريب جدًا"، موضحا أنه لا يوجد أي إنسان يتاجر بالمرض، وأي إنسان في تلك اللحظات يحتاج للدعم والمساندة.

وقال يحيى: أصبحنا في فترة صعبة وندخل "المرض" في أمور كثيرة ونشكك في كل شيء، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له تاريخ كبير داخل النادي ولا يجوز التقليل منه تمامًا.

وأضاف: ما يحدث في الفترة الأخيرة شيء صعب، ولا أعرف لماذا تم فتح موضوع تأشيرة أمريكا، هل الخطيب سوف يقوم بكسرها مثلًا للهروب في أمريكا؟! هناك أمور غريبة يتم الحديث عنها وتداولها في الفترة الماضية.

