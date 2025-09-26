بدء غلق شارع 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام

غلق شارع 26 يوليو، وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق شارع 26 يوليو كليًّا في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر).

كانت إدارة مرور الجيزة أعلنت غلق شارع 26 يوليو كليًّا في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر).

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر)، سيتم تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لعدد 12 برجًا معدنيًّا لمسافة 120 مترًا ضمن أعمال محطة وادي النيل، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26/9/2025 وحتى الأحد 28/9/2025، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور لضمان انسيابية الحركة وعدم حدوث أي تكدسات طوال فترة الأعمال.

