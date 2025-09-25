أخبار مصر اليوم: كل ما تريد معرفته عن مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي.. حالة الطقس حتى مطلع الأسبوع المقبل.. حقيقة فتح تحويلات تقليل الاغتراب للمرة الثالثة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء في محطة الضبعة يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في مسار مصر نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ينتهى العمل بالمواعيد الصيفية في غلق وفتح المحلات والكافيهات والمطاعم اليوم الخميس - آخر خميس بشهر سبتمبر، وتبدأ وزارة التنمية المحلية غدا الجمعة في تطبيق المواعيد وفقا للتوقيت الشتوي.

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية بدءًا من غدٍ الجمعة وحتى الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد أجواءً مستقرة مائلة للحرارة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

حذرت وزارة التموين والتجارة المواطنين من ترك البطاقة التموينية لدى أي منفذ تمويني سواء البقالين أو منافذ جمعيتي، وضرورة حصول المستفيدين على حصصهم التموينية وفق ما هو معلن رسميًا.

أعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر قيام محطة مياه الشيخ زايد بأعمال الصيانة الدورية بالمحطة “ط” الأمر الذي يؤدي إلى ضعف المياه بالأدوار المنخفضة وانقطاع المياه بالأدوار العليا بمناطق ( الحى السابع حتى الثاني عشر والمنطقة العمرانية الأولى والثانية ومنطقة البشاير والشماليات ٢٧٦- ٢٠٩- ٢٠٠٠ق وأبو الوفا شماليات والتوسعات الشرقية بالكامل ومنها بالم هيلز والخمائل والمنطقة الصناعية الأولى).

كشفت مصادر مطلعة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حقيقة ما يتردد من فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب مرة أخرى أمام طلاب الثانوية العامة 2025.

قرارات مجلس الوزراء اليوم ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضم الشهداء وحالات الوفاة والمصابين جراء العمليات الحربية من الضباط والدرجات الأخرى وكذا بعض المعاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بإجمالي 299 شهيدا ومتوفي، و98 مصابا.

وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول بين الوزارتين بشأن التعاون والتنسيق الكامل لمنح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقتي "المرج ومؤسسة الزكاة"، بمحافظة القاهرة، والاستفادة من مسطح "15 فدان" بالموقع المشار إليه بغرض إقامة مجمع مدارس عليها، والتي يتم إنشاؤها وإدارتها بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

