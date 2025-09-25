الخميس 25 سبتمبر 2025
الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس حتى مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية بدءًا من غدٍ الجمعة وحتى الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد أجواءً مستقرة مائلة للحرارة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

استقرار في درجات الحرارة

أوضحت "غانم" خلال تصريحات بالتليفزيون المصري، أن درجات الحرارة ستسجل 32 درجة عظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تتراوح الصغرى بين 21 و22 درجة مئوية، وهو ما يجعل الطقس مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار، ولطيفًا إلى معتدل ليلًا.

طقس مشمس نهارًا

وأضافت أن الأجواء ستتسم بـشمس خافتة على أغلب المناطق، مع غياب مؤشرات على فرص سقوط أمطار، لافتة إلى أن الرياح ستكون معتدلة ولا تؤثر على الأنشطة اليومية.

نصائح للمواطنين بشأن حالة الطقس 

وأكدت عضو المركز الإعلامي بـالأرصاد الجوية أن الهيئة تنصح المواطنين بارتداء ملابس خفيفة نهارًا، مع إمكانية اصطحاب سترة خفيفة في فترات الليل، خاصة للأشخاص الأكثر تأثرًا بالتغيرات الجوية.
كما شددت على أهمية شرب كميات كافية من المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة.

استمرار الأجواء حتى بداية الأسبوع

واختتمت "غانم" تصريحها بأن هذه الأجواء ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع استقرار كامل في الأحوال الجوية، وهو ما يتيح أجواءً مناسبة لمختلف الأنشطة اليومية.

