بعد بدء تحديث البيانات، هؤلاء محرومون من الدعم التمويني ومفاجأة عن مالكي السيارات الخاصة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة شاملة لتحديث بيانات البطاقات التموينية في جميع المحافظات، بهدف تنقية منظومة الدعم وحذف غير المستحقين، مع فتح الباب أمام الفئات الأولى بالرعاية للحصول على حقهم الكامل في الدعم السلعي والخبز.

وكشفت مصادر بالوزارة أن أعمال المراجعة لتنقية قاعدة البيانات تركز على أربع فئات رئيسية:

البطاقات التي تحمل أرقامًا قومية غير صحيحة.



الأفراد المتوفون المسجلون على بطاقات ذويهم.



الأسماء المدرجة دون صلة أسرية صحيحة.



المواطنون المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة.



وأكدت المصادر أن الحذف لا يشمل في الوقت الحالي مالكي السيارات الخاصة، مشيرة إلى أن المراجعة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأضافت أن وزارة التموين تواصل تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع إتاحة الفرصة للأسر المستحقة للتسجيل والاستفادة من السلع والخبز المدعومين.

