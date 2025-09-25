التموين تحذر من ترك البطاقات لدى البقالين وتتوعد المخالفين

حذرت وزارة التموين والتجارة المواطنين من ترك البطاقة التموينية لدى أي منفذ تمويني سواء البقالين أو منافذ جمعيتي، وضرورة حصول المستفيدين على حصصهم التموينية وفق ما هو معلن رسميًا.

وحدّد القراران الوزاريان رقم 178 و183 لسنة 2017 القواعد المنظمة لعمل بدالي التموين، وفي مقدمتها ضرورة إعلان مواعيد العمل وبيانات صاحب المنفذ على واجهة المحل، إلى جانب قائمة أسعار المقررات التموينية المخصصة لحاملي البطاقات.

وأوضحت وزارة التموين أن المخالفين لهذه الضوابط يتعرضون لإجراءات قانونية.

نصيب الفرد من السلع التموينية

ويحصل كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على دعم حكومي بقيمة 50 جنيهًا، يتيح صرف كيلو سكر وزجاجة زيت، بحد أقصى 4 زجاجات زيت و6 كيلو سكر لكل بطاقة.

كما أكدت الوزارة على حق المواطن في الحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء سواء للسلع التموينية أو الحرة، باعتبارها الضمان الأساسي لحفظ الحقوق، محذرة من التنازل عن الحصة أو استبدالها بسلع أخرى لتجنب أي تلاعب.

أسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر 2025

وفيما يلي أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025:

الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا





السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيهًا





الدقيق المعبأ (1 كجم): 18.00 جنيهًا





المكرونة (800 جم): 13.00 جنيهًا





الفول المعبأ (500 جم): 9.00 جنيهات





العدس المجروش (500 جم): 21.00 جنيهًا





التونة المفتتة (140 جم): 18.00 جنيهًا





الجبنة تتراباك (500 جم): 14.00 جنيهًا





اللبن المجفف (125 جم): 25.50 جنيهًا





وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار، مع تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات.

