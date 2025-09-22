تكدس وزحام شديد على مكتب التنسيق وشكاوى من نتائج تقليل الاغتراب (صور)

شهد مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية زحاما شديدا منذ الصباح الباكر، وتكدس من الطلاب الراغبين في الحصول على إحدى خدمات المكتب وأولياء أمورهم.

زحام شديد أمام مكتب التنسيق

ورصدت عدسة فيتو الزحام الشديد للطلاب على شبابيك مكتب التنسيق، وشكى عدد كبير منهم من أنه اضطر للمجيء من محافظات بعيدة بغرض إجراء تحويل ورقي أو تثبيت للرغبة الأولى.

شكاوى من نتائج تقليل الاغتراب 2025

وشكى أحد الطلاب القادمين من جنوب مصر من محافظة قنا لـ فيتو من أنه بعد قبوله في المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025، في كلية الصيدلة جامعة المنيا، قام بتقديم طلب لتقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني لكلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي، إلا أن الموقع رفض طلبه وتم إصدار بطاقة الترشيح النهائية له على كلية الصيدلة جامعة المنيا.

وأضاف أنه قبل بداية العام الدراسي قام باستكمال إجراءات قيده بكلية الصيدلة جامعة المنيا، وحجز السكن الخاص به في المحافظة، ليفاجئ في أول يوم دراسي أنه ليس مسجلا بصيدلة المنيا، مما اضطره للمجيء للمكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة لتثبيت الرغبة الأولى.

وشكى طالب آخر مقيم في طنطا بمحافظة الغربية، أنه بعد ترشيحه لكلية الطب بجامعة بنها، قام بتقديم طلب لتقليل الاغتراب إلى كلية الطب جامعة طنطا، وتم رفض الطلب.

وقال الطالب إنه فوجئ قبل ساعات من ذهابه لكلية الطب جامعة بنها لبدء العام الدراسي، حينما قام بفتح موقع التنسيق بالصدفة انه تم قبوله بكلية الطب جامعة طنطا.

