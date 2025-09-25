الخميس 25 سبتمبر 2025
كل ما تريد معرفته عن مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي

ينتهى العمل بالمواعيد الصيفية في غلق وفتح المحلات والكافيهات والمطاعم اليوم الخميس - آخر خميس بشهر سبتمبر، وتبدأ وزارة التنمية المحلية غدا الجمعة في تطبيق المواعيد وفقا للتوقيت الشتوي.

 

بدءا من الجمعة المقبل، غلق المحال والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية

موعد انتهاء التوقيت الصيفي


وتكون مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات كالآتي:
 

مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً (شتاءً).

 

 

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي


ويتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).


مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء.

تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة  السادسة مساءً (شتاءً) عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

 

