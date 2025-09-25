الخميس 25 سبتمبر 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: اللي مش قادر يخدم الناس يسيب مكانه

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التعامل بمنتهى الحزم مع مخالفات البناء والتعديات على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات الفورية لردع المخالفين حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.

كما وجّه المحافظ بضرورة محاسبة الموظفين المقصرين في أعمالهم وتحويلهم للتحقيق، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال في أداء المهام الوظيفية.

وخلال حديثه، أبدى المحافظ عدم رضاه عن مستوى الأداء في بعض القطاعات، مشيرًا إلى أن ما تم رصده لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وأن المرحلة الحالية تتطلب جهدًا مضاعفًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد النجار أن جولته المفاجئة بحي بولاق الدكرور لن تكون الأخيرة، بل سيتم تكرارها دوريًا للوقوف على حالة الشوارع والتواجد الميداني الدائم، مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي مسئول يثبت تقصيره.

وشدد المحافظ قائلًا: "اللي مش قادر يبذل أقصى جهد في العمل يواكب وتيرة التطوير اللي الدولة بتشهدها.. يتفضل يسيب مكانه للي يقدر يحقق مطالب الناس" في رسالة مباشرة لرؤساء الأحياء والمراكز والقيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن التواجد الميداني المستمر يسهم في رصد المشكلات بشكل مباشر وسرعة التعامل معها، مشددًا على أن المواطن لن يلمس تحسن الخدمات إلا بجهود ميدانية حقيقية، وأن معيار الاستمرار في العمل التنفيذي هو القدرة على خدمة المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

