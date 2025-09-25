وزير الكهرباء يكشف نسبة الإنجاز بمشروع الضبعة النووي ودور السيسي

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء في محطة الضبعة يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في مسار مصر نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

حدث تقني بارز بمشروع الضبعة النووي

وأوضح عصمت أن تحريك وعاء ضغط المفاعل الأول يعد إنجازًا محوريًا، إذ يتيح استكمال تركيب بعض المعدات الأخرى داخل المفاعل النووي، وهو ما يعكس التزامًا صارمًا بالجداول الزمنية للتنفيذ.

نسب التنفيذ والتوقيتات في مشروع محطة الضبعة النووي

وكشف وزير الكهرباء أن نسبة تنفيذ مشروع الضبعة النووي تجاوزت 33% حتى الآن، متوقعًا أن تصل إلى 42% بنهاية العام الحالي، مع الاستعداد لإدخال الوقود النووي في عام 2027. كما أشار إلى إنجاز جزء كبير من أنظمة الحماية بالموقع.

تعاون مصري – روسي في مشروع الضبعة النووي

وأشار عصمت إلى أن التعاون مع الجانب الروسي لا يقتصر على بناء المفاعلات فقط، بل يمتد إلى مجالات البحث العلمي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البطاريات، والصناعات الطبية، إضافة إلى المعدات النووية المخصصة للاستخدام الطبي.

