أخبار مصر

انقطاع المياه عن بعض مناطق أكتوبر لمدة 6 ساعات مساء اليوم

أعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر قيام محطة مياه الشيخ زايد بأعمال الصيانة الدورية بالمحطة “ط” الأمر الذي يؤدي إلى ضعف المياه بالأدوار المنخفضة وانقطاع المياه بالأدوار العليا بمناطق ( الحى السابع حتى الثاني عشر والمنطقة العمرانية الأولى والثانية ومنطقة البشاير والشماليات ٢٧٦- ٢٠٩- ٢٠٠٠ق وأبو الوفا شماليات والتوسعات الشرقية بالكامل ومنها بالم هيلز والخمائل والمنطقة الصناعية الأولى).


وأوضح الجهاز أنه سيتم ذلك خلال الفترة من مساء اليوم الخميس الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢ مساء حتى صباح غد الجمعة الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة السادسة صباحا ولمدة ٦ ساعات.

