حقيقة فتح تحويلات تقليل الاغتراب للمرة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

كشفت مصادر مطلعة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حقيقة ما يتردد من فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب مرة أخرى أمام طلاب الثانوية العامة 2025.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه لن يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب مرة أخرى أمام الطلاب خاصة وأنه قد تم فتحها مرتين من قبل لطلاب مراحل التنسيق الثلاث.

ويشهد مكتب تنسيق القبول بالجامعات منذ عدة أيام زحام شديد للطلاب المتضررين من نتائج تحويلات تقليل الاغتراب وأولياء أمورهم.

وسادت حالة من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور بسبب عدم رد مسئولي مكتب التنسيق على شكاواهم، وعدم المثول لرغبتهم في فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب مرة أخرى على موقع التنسيق.

وشكى بعض أولياء الأمور من ان ذلك يجعلهم مجبرين على تسجيل أبناءهم بأحد البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة في كليات قريبة من محل إقامتهم.

كما شكى آخرون من تخبط في ترشيحات موقع التنسيق ونتائج تقليل الاغتراب هذا العام، حيث تم رفض تحويل تقليل الاغتراب لأبنائهم في المرة الأولى، الأمر الذي جعلهم ينهون إجراءات قيدهم بالكليات بناء على بطاقة الترشيح الأولى، ليفاجئوا بقبول التحويل في المرة الثانية دون علمهم.

لا توجد أماكن شاغرة بالكليات والمعاهد

ولفتت المصادر إلى ان مكتب التنسيق ليس بإمكانه فعل أي شىء لهؤلاء الطلاب، نظرا لأنهم حصلوا بالفعل على فرصة في تقليل الاغتراب، بالإضافة إلى أنه لم تعد هناك أماكن شاغرة بالكليات والمعاهد.

واوضحت المصادر ان عدد من تقدموا بطلبات تحويل في تقليل الاغتراب هذا العام تجاوز الـ 100 ألف طالب، في حين كانت الأماكن المتاحة محدودة جدا.

