الخميس 25 سبتمبر 2025
عصام كامل

رياضة

نتائج 5 مباريات في دوري المحترفين اليوم الخميس

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين،  انتهت منذ قليل 5 مباريات من لقاءات اليوم الخميس، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين. 

 

نتاج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد الإنتاج الحربي - 1ـ1

 المنصورة ضد الداخلية - 1ـ1

 المصرية للاتصالات ضد ديروط  -  2ـ1

 أبو قير للأسمدة ضد السكة الحديد  - 2ـ1

بترول أسيوط ضد القناة  - 0ـ4

 راية ضد مالية كفر الزيات  - 6:30 مساءً

وتختتم الجولة غدا بثلاث مواجهات بين طنطا ضد مسار، الترسانة ضد أسوان، لافيينا ضد بروكسي.

 

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت)، وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

