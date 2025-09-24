الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورت فايل في كأس الرابطة الإنجليزية

أرسنال
أرسنال

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بورت فايل، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية (كاراباو).

 

تشكيل أرسنال أمام بورت فايل

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – كريستيان موسكيرا – لويس سكيلي.

خط الوسط: ميكيل ميرينو – نورجارد – إيثان نوانيري.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – إبريتشي إيزي.

 

موعد مباراة أرسنال وبورت فايل

ويحل أرسنال ضيفا على بورت فايل بملعب "فالي بارك"، في مباراة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبورت فايل

تذاع مباراة أرسنال وبورت فايل عبر شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمنافسات البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD.

