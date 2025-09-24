كأس كاراباو، أرسنال يتقدم بهدف علي بورت فايل في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال، علي نظيره بورت فايل، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية (كاراباو).

وسجل ايزي هدف التقدم لفريق آرسنال في الدقيقة 8.

تشكيل أرسنال أمام بورت فايل

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – كريستيان موسكيرا – لويس سكيلي.

خط الوسط: ميكيل ميرينو – نورجارد – إيثان نوانيري.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – إبريتشي إيزي.

موعد مباراة أرسنال وبورت فايل

ويحل أرسنال ضيفا على بورت فايل بملعب "فالي بارك"، في المباراة التي انطلقت في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبورت فايل

وتذاع مباراة أرسنال وبورت فايل عبر شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمنافسات البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD.

