رياضة

روما يفوز علي نيس بثنائية في الدوري الأوروبي

روما
روما

حقق فريق روما الفوز علي نظيره نيس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الاربعاء ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الأوروبي. 

وسجل ثنائية روما كل من: نديكان في الدقيقة 52 ومانشيني في الدقيقة 55.

واضاف تيرم موفي هدف نيس الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء. 

سبب القبض على مشجعي روما 

أوقفت الشرطة الفرنسية 102 من مشجعي فريق روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، قبل لقاء نيس في دور المجموعة الموحدة لمسابقة الدوري الأوروبي، وفق ما أعلن مكتب محافظ المدينة.

وأفاد مصدر آخر لوكالة فرانس برس، بأن المشجعين الإيطاليين كانوا يحملون عصيا ومجارف وقبضات حديدية تُعرف بالبرجمية، في أرجاء وسط مدينة نيس، على الريفييرا الفرنسية.

وأعلنت المحافظة عن تواجد أكثر من 400 شرطي لمباراة اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، موضحة الأربعاء "انتشر منذ الأمس (الثلاثاء) أكثر من 200 عنصر، بينهم وحدتان، في وسط مدينة نيس لمنع جميع أشكال الشغب، وألقت القبض على مئة وشخصين تم تحديدهم على أنهم من مشجعي روما، يحملون أسلحة".

وأضافت: "تم احتجاز هؤلاء الأشخاص لدى الشرطة".

ومنعت السلطات المحلية مشجعي روما من إظهار دعمهم للنادي في نيس من الثلاثاء الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش (15:00 بالتوقيت المحلي) حتى الساعة عاشرة من صباح الخميس.

روما نيس الدورى الأوروبي

الجريدة الرسمية
