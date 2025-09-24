الأهلي يحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن مجلس إدارة النادي الأهلي استقر على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية، إنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة يوم السبت 27 سبتمبر، على أن يتم غلقه يوم الجمعة 3 أكتوبر.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد حدد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل لإقامة الانتخابات المقبلة.

فيما تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.