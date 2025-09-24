الأربعاء 24 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

الأهلي يحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة

مجلس إدارة النادي
مجلس إدارة النادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن مجلس إدارة النادي الأهلي استقر على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي. 

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية، إنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة يوم السبت 27 سبتمبر، على أن يتم غلقه يوم الجمعة 3 أكتوبر.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد حدد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل لإقامة الانتخابات المقبلة.

 

فيما تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

