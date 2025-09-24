الخميس 25 سبتمبر 2025
رياضة

أرسنال يعبر بورت فايل بثنائية في كأس كاراباو

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

حقق فريق أرسنال، الفوز علي نظيره بورت فايل، بهدفين نظيفين في  المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية (كاراباو).

وسجل ايزي هدف التقدم لفريق أرسنال في الدقيقة 8، ثم اضاف لياندرو تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 82. 

وبتلك النتيجة يتأهل فريق أرسنال إلي دور الـ 16 من بطولة كأس كاراباو.

تشكيل أرسنال أمام بورت فايل

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – كريستيان موسكيرا – لويس سكيلي.

خط الوسط: ميكيل ميرينو – نورجارد – إيثان نوانيري.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – إبريتشي إيزي.

أرسنال بورت فايل كأس رابطة الأندية المحترفة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية أرسنال أمام بورت فايل

