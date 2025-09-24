أرسنال يعبر بورت فايل بثنائية في كأس كاراباو

حقق فريق أرسنال، الفوز علي نظيره بورت فايل، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية (كاراباو).

وسجل ايزي هدف التقدم لفريق أرسنال في الدقيقة 8، ثم اضاف لياندرو تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة يتأهل فريق أرسنال إلي دور الـ 16 من بطولة كأس كاراباو.

تشكيل أرسنال أمام بورت فايل

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – كريستيان موسكيرا – لويس سكيلي.

خط الوسط: ميكيل ميرينو – نورجارد – إيثان نوانيري.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – إبريتشي إيزي.

