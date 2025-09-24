الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس شركة الفرعونية للبترول في ورطة بعد زيارة مفاجئة من الوزير

وزير البترول،فيتو
وزير البترول،فيتو

قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية زيارة مفاجئة لشركة الفرعونية للبترول وعقب دخوله  الشركة لم يجد رئيس مجلس الإدارة.  وبعد  الاستفسار عن تواجده فى مكتبه افاد بانه فى زيارة لحقول حابى التابعة للشركة الأمر الذي دفع الوزير للرد عليه” افتحلى لايف من عندك عندنا اجتماع نتابع الشغل في الحقول.

 

زيارات مفاجئة لعدد من شركات القطاع  


وأشارت مصادر مطلعة أن رئيس الشركة لم يكن في ذلك الوقت في الحقول مما جعل رئيس الشركة في موقف حرج، ويذكر أن المهندس كريم بدوى  وزير البترول والثروة المعدنية  اعتاد على مثل هذه الزيارات المفاجئة  دون إبلاغ رؤساء مجالس الإدارات لبعض شركات البترول وخاصة شركات الإنتاج  بقطاع البترول  بهدف متابعة سير الأعمال

وأشارت مصادر مطلعة أن التغيرات  الدورية التي يجريها وزير البترول  شكلت حالة من التخوف لدى العديد من رؤساء  الشركات، مضيفا ان هذه التغيرات تهدف إلى زيادة الإنتاج  من خلال  ضخ دماء  وكوادر بشرية جديدة من خلال تبادل الخبرات  لدى قيادات القطاع.

 

