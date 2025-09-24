رئيس شركة الفرعونية للبترول في ورطة بعد زيارة مفاجئة من الوزير

قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية زيارة مفاجئة لشركة الفرعونية للبترول وعقب دخوله الشركة لم يجد رئيس مجلس الإدارة. وبعد الاستفسار عن تواجده فى مكتبه افاد بانه فى زيارة لحقول حابى التابعة للشركة الأمر الذي دفع الوزير للرد عليه” افتحلى لايف من عندك عندنا اجتماع نتابع الشغل في الحقول.

زيارات مفاجئة لعدد من شركات القطاع



وأشارت مصادر مطلعة أن رئيس الشركة لم يكن في ذلك الوقت في الحقول مما جعل رئيس الشركة في موقف حرج، ويذكر أن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اعتاد على مثل هذه الزيارات المفاجئة دون إبلاغ رؤساء مجالس الإدارات لبعض شركات البترول وخاصة شركات الإنتاج بقطاع البترول بهدف متابعة سير الأعمال

وأشارت مصادر مطلعة أن التغيرات الدورية التي يجريها وزير البترول شكلت حالة من التخوف لدى العديد من رؤساء الشركات، مضيفا ان هذه التغيرات تهدف إلى زيادة الإنتاج من خلال ضخ دماء وكوادر بشرية جديدة من خلال تبادل الخبرات لدى قيادات القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.