أخبار مصر

لتقليل الاستيراد، حقول عجيبة للبترول ترفع إنتاجها إلى 12 ألف برميل يوميا

 أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح شركة عجيبة للبترول  في زيادة معدلات منطقتى "إيريس" و"أركاديا ويست" بالصحراء الغربية إلى 12 ألف برميل مكافئ يوميًا.، بعد ربط البئر "إيريس-5" على الإنتاج مؤخرًا بمعدل 2000 برميل يوميًا.

يأتي ذلك في إطار النتائج المتتابعة لسياسات تحفيز الاستثمار ضمن المحور الأول من استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد تدريجيًا.
 

 

استخدام أحدث التكنولوجيا في عمليات المسح السيزمي 

وأكدت الوزارة أن التعاون مع شريك الاستثمار، شركة "إيني" الإيطالية، لتطبيق أحدث التكنولوجيات المدعومة بالمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد، يفتح آفاقًا جديدة لاستغلال إمكانيات الصحراء الغربية، حيث  ساهم هذا التعاون في تعظيم الاستفادة من التكوين الجيولوجي المعروف بإسم المساجد  ، وأسفر عن اكتشاف حقلَي "إيريس" و"أركاديا ويست"، مع تعزيز الإنتاج منهما، الأمر الذي يغير من المفاهيم التقليدية السابقة بشأن هذا التكوين الجيولوجى.


كما نجحت شركة عجيبة أيضا في تحقيق كشف "درة" والذى أثبتت أعمال الحفر وجود شواهد بترولية ناجحة في نفس التكوين وجار وضع البئر على الإنتاج، ويعكس هذا الكشف امتداد التكوينات الجيولوجية الواعدة إلى مناطق غير مستكشفة من قبل، مما يفتح المجال لحفر آبار جديدة وزيادة الإنتاج.

