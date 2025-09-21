الأحد 21 سبتمبر 2025
تاون جاس تطمئن أهالي الزاوية الحمراء: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

وزير البترول، فيتو
وزير البترول، فيتو

أعلنت الشركة المصرية  لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس عن أعمال صيانة طارئة في منطقة الزاوية الحمراء، وذلك  يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر، وأعلنت الشركة أن الأعمال ستبدأ في تمام الساعةو العاشرة صباحا.

وتهيب الشركة بالسادة العملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، كما تؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان المواطنين.

كما أشارت الشركة في بيانها على الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء خلال الفترة الزمنية المخصصة لأعمال الصيانة.


وفي حالة وجود أي استفسار حددت الشركة أرقام طوارئ خاصة للاتصال، وهو رقم ١٢٩.

