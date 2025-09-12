هيئة البترول: نعمل بروح الفريق لتطوير منظومة تداول المواد البترولية

تحت شعار "معًا نبنى مستقبل الوقود" نظمت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات تسويق وتداول المنتجات البترولية بالسوق المحلى المصرية والعالمية ملتقى التميز وتبادل الخبرات بمدينة الإسكندرية والذى ناقش العمليات الفنية المتعلقة بتأمين عمليات إدارة نقل وتداول المنتجات البترولية.

بدأت الفعاليات بتقديم من شريف سراج الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة اكسون موبيل مصر، حول الأهداف الرئيسية للملتقى وعلى رأسها تبادل الخبرات والمعرفة للحفاظ على استمرارية التطور الذى تشهده منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية بالسوق المحلى، موضحًا أن الملتقى يتضمن مناقشات مفتوحة حول تحديات المنظومة فيما يخص النقل وتشغيل المحطات والارتقاء بكفاءة وسلامة العمليات التشغيلية والابتكار والحلول الرقمية.

من جانبه أكد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أنه لاتهاون فى العمل على تطوير المنظومة كحق أصيل للمواطنين والدولة التى تتوسع فى خطط النمو والتنمية والمشروعات القومية ومن ثم فإن عامل الوقت رئيسى فى أعمال تطوير المنظومة، ولدينا الفرصة والاستعداد الجيد لتحقيق تطور أكبر فى منظومة نقل وتداول المنتجات قبل الصيف القادم، ولدينا شراكات عريقة وعالمية تعمل بالسوق المصرى ، مؤكدا علي أن لجنة تداول المنتجات تقوم بالمرور الدورى على كافة عناصر المنظومة وترصد كافة المخالفات وتصحح الأخطاء.

التغلب علي التحديات

وشهد الملتقى حوارًا مفتوحًا مع الحضور حول التصورات الخاصة بالتغلب على التحديات، بمشاركة محمد الدسوقي مدير العمليات بشركة طاقة، ومدير التموين بشركة وطنية للبترول ومدير شركة شل أوت والمهندس عبدالفتاح الصفتى مدير المشروعات بشركة توتال، والمهندس عمرو على مدير التسويق بشركة بترومين والمهندس وسام الدين مصطفى مدير عمليات مصر للبترول بمنطقة القاهرة.

وتركزت نقاط الحوار حول أهمية استدامة تطوير وتأهيل العنصر البشرى وكذا التحميل فى المستودعات والمزيد من رفع كفاءة أسطول النقل وكذلك مستوى الوعى والالتزام بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والتقدم فيما يخص النقل النهرى للمنتجات والمتطلبات اللازمة لذلك وزيادة التأمين ومراقبة سلوكيات السائقين وتسهيل الإجراءات الإدارية.



وشهد الحوار المفتوح توضيحات من نواب الرئيس التنفيذى للهيئة حول موقف التطور فى الموضوعات المطروحة فى المناقشة، كتحديث الاشتراطات المطلوبة فى سائقى شاحنات نقل المنتجات البترولية من تعليم وخبرة وسن وخضوع دورى لكافة التحاليل الخاصة بالقيادة والسموم وخلافه والالتزام بتطوير المواصفات القياسية للشحن والتحميل والعمل بالمستودعات وزيادة الوعى والتدريب المتخصص.

