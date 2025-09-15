هيئة البترول تضبط عددا من المخالفات والتلاعب في محطات الوقود

تمكنت الهيئة المصرية العامة للبترول، من ضبط مخالفات تتعلق بضوابط السلامة بعدد من محطات الوقود، وضبط حالات تلاعب بالمنتجات البترولية بقصد التهريب.

جاء ذلك في إطار الدور الرقابي للهيئة المصرية العامة للبترول، ومن خلال أعمال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، التي واصلت حملاتها التفتيشية خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري.

تلاعب بكميات كبيرة من السولار

وأسفرت الحملة عن ضبط محطتي وقود بمحافظة المنيا لتلاعبهما بكميات من السولار والبنزين تُقدَّر بنحو 728 ألف لتر تقريبًا، وتم توقيع غرامة مالية بقيمة 23 مليون جنيه لصالح الهيئة وتحرير محضري شرطة ضد المحطتين، بعد ثبوت تورطهما في عمليات تهريب لمنتجات بترولية عبر الحدود إلى السودان.

فيما تم ضبط سيارة صهريجية مجهزة بأدوات بالمخالفة للاشتراطات، لتستخدم في نقل المنتجات البترولية من إحدى المحطات إلى منافذ غير شرعية وتم تحرير محضر بالواقعة.

منافذ غير مرخصة وتعمل خارج إطار القانون

وتمكنت اللجنة من ضبط أكثر من 10 منافذ غير مرخصة، عبارة عن طلمبات رصيف تقوم بتداول منتجات بترولية مدعّمة بدون تراخيص أو تصاريح، ودون وجود وسائل أمان، وذلك في المنيا ومركز صان الحجر بالشرقية.

وجرى التنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات التموين لإجراء الإزالة الفورية وبدء الإجراءات القانونية ضد أصحاب المنافذ، لما تمثله من خطر على الأرواح، وممارسة نشاط البيع بالسوق السوداء.

وفي إطار المراجعة والتفتيش على محطات الوقود، تم المرور على (17) محطة وقود بعدد من المحافظات، إلى جانب مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمحافظة كفر الشيخ، وقد تم ضبط تلاعب في مسدسات التموين بإحدى محطات الوقود بالمنيا، وتحرير محضر بالتنسيق مع مديرية التموين.

كما تم رصد مشكلات خطرة متكررة بعدة محطات، منها تلف عزل التوصيلات الكهربية، ووصلات عشوائية ومكشوفة تُشكّل خطرًا كبيرًا على العاملين والمحطات، بالإضافة إلى لوحات كهرباء بحالة سيئة تحتاج لإعادة تأهيل وتأمين ضد الحريق، وكذلك رصد مخالفات تتعلق بـمعدات الإطفاء، وتراكم المخلفات ومجاري الصرف وطلمبات التموين، وتم التنبيه على شركات التسويق المعنية بسرعة تلافي المخالفات.

فيما قامت الإدارة العامة للأمن بالهيئة المصرية العامة للبترول بجولات تفتيش مفاجئة لعدد من المواقع (بنها – كفر الدوار – البحر الأحمر – المنطقة البترولية بمسطرد)، بهدف التأكد من اليقظة الأمنية وسلامة إجراءات تأمين المواقع، وتم إعداد تقارير بنتائج التفتيش، واتخاذ الإجراءات لتلافي الملاحظات التي تم رصدها.

