كريم بدوي يعتمد نتائج أعمال الهيئة العامة للبترول

ترأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أعمال مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس والسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

التوازن بين استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاعات على مستوى الجمهورية وتوفير احتياجات مختلف قطاعات الدولة من الطاقة

وخلال الاجتماع أكد الوزير أن العام المالي الماضي كان مليئًا بالتحديات، حيث نجح القطاع في تحقيق التوازن بين استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاعات على مستوى الجمهورية وتوفير احتياجات مختلف قطاعات الدولة من الطاقة.

وأوضح اهمية جهود العاملين بالقطاع والخطة التي تم تنفيذها علي محورين رئيسيين، هما مواجهة تناقص الإنتاج المحلي وتوسعة البنية التحتية لاستقبال الإمدادات، مؤكدا نجاح الجهود في تثبيت الإنتاج المحلى وبدء رحلة الصعود، موجهًا الشكر لجميع العاملين على دورهم الكبير.

ولفت الوزير إلى دور العمل التكاملي مع أجهزة الدولة وسياسات تحفيز شركاء الاستثمار مما ساعد على التغلب على التناقص في الإنتاج، لافتًا إلى أهمية العمل علي خطة متكاملة لزيادة إنتاج البترول الخام على المستوي القريب بما يحقق نقلة نوعية في هذا المجال، مع إعطاء أولوية لتسريع تنفيذ مشروعات توفير المنتجات البترولية محليًا لتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.

دعم رئاسي لقطاع البترول

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعم الكامل والمتابعة المستمرة لأنشطة القطاع والاهتمام الكامل بسداد مستحقات الشركاء الأجانب مما كان له مردود إيجابي على خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول.

وفي مستهل استعراضه لنتائج العام المالي الماضي، وجه المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، الشكر للعاملين بالهيئة على جهودهم المتواصلة طوال العام والعمل دون توقف، وبالتعاون مع ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بما أسهم في تحقيق مستهدفات الحوكمة والتوازن.

واستعرض عبد الكريم أبرز النتائج مشيرًا إلى توقيع 11 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، و12 عقدًا لمشروعات التنمية والإنتاج وتحقيق 49 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، وتنفيذ خطة حفر 71 بئرًا استكشافيًا.

وفي مجال تأمين احتياجات السوق المحلي، أوضح أنه تم توفير كامل الاستهلاك المحلي البالغ 6ر83 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، فيما تجاوز الإنتاج المحلي الإجمالي 60 مليون طن، كما قامت معامل التكرير بعمليات تكرير نحو 3ر25 مليون طن خام لتوفير مختلف المنتجات البترولية والوقود.

وفي مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، أكد عبد الكريم تنفيذ 18 مشروعًا في مجالات الطاقة الشمسية وخفض استهلاك السولار والاستفادة بغازات الشعلة بعائد سنوي يقدر بنحو 58 مليون دولار، بما يخفض ما يقارب 270 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة أشار رئيس هيئة البترول إلى أنه قد تم إنشاء مركز التميز للسلامة والصحة المهنية ، كما تم التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بمواقع الشركات والتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

وتم تنفيذ 41 مشروع مجتمعي وتنموي من خلال المسئولية المجتمعية بما يخدم 163 ألف مواطن في 19 محافظة في إطار الدور المجتمعي للهيئة وشركاتها.

وفي الختام حرص الوزير على تكريم أفضل خمس شركات نجحت خلال العام الماضي في زيادة الإنتاج وهي شركات بدر للبترول وبتروسنان والعلمين وبرج العرب وخالدة، كما كرم سيادته أفضل خمس شركات حققت معدلات متميزة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وهي شركات بتروبكر والفرعونية ورشيد للبترول وبتروبل وبتروسيف.

