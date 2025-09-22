هيئة البترول تضبط سيارات صهريجية لتهريب الوقود للسوق السوداء

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن ضبط عدد من المخالفات بمحطات ومستودعات الوقود تتعلق بإجراءات السلامة والتلاعب بالمنتجات البترولية بقصد التصرف غير المشروع فيها، بالإضافة إلى رصد حالات تلاعب بالمنتجات البترولية بقصد التصرف غير المشروع، حيث وجّه المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، بتتبع خطوط سير السيارات المتورطة في عمليات التهريب خارج الحدود.

أهم نتائج حملات هيئة البترول على الأسواق الأسبوع الماضي

وأسفرت الحملات عن ضبط محطتي وقود جديدتين في محافظة المنيا تبين تلاعبهما بكميات بلغت 586 ألف لتر من المنتجات البترولية، بقيمة غرامات تقارب 18 مليون جنيه، إضافة إلى تحرير محضر ضد محطة أخرى جمّعت بطريقة غير شرعية نحو 18 ألف لتر سولار وبنزين، بغرامة وصلت إلى 600 ألف جنيه.

منافذ غير مرخصة

كما رصدت الحملات سوقًا سوداء نشطة في المحافظة يديرها منافذ غير مرخصة تبيع منتجات مغشوشة وملوثة وتفتقر لأدنى معايير السلامة، فضلًا عن وجود عدادات غير سليمة تؤدي إلى سرقة المواطنين.

كذلك تم ضبط كميات ضخمة من الزيوت المخزنة بطرق غير آمنة بعضها منتهي الصلاحية، بالإضافة لضبط أحد سائقي السيارات الصهريجية أثناء بيعه جزءًا من حمولة وقود عهدته بطرق غير قانونية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

سيارات صهريجية مخصصة للتداول غير الشرعي

وخلال أعمال المراجعة والتفتيش، تم رصد مخالفات أخرى بمحطات الوقود شملت سيارات صهريجية مخصصة للتداول غير الشرعي، ووصلات كهربائية عشوائية تشكل خطورة، ومخلفات قابلة للاشتعال، إلى جانب تلاعب بعدادات مسدسات التموين ووجود مياه بعدد من الصهاريج، وقد جرى التنبيه على شركات التسويق بسرعة تلافي الملاحظات وفق الضوابط ومعايير التداول الآمن.

