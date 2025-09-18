البترول تبحث ترتيبات زيارة وفد من شركات التعدين الأسترالية إلى مصر

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، شريف أندراوس رئيس قطاع الموارد الطبيعية بشركة BDO الأسترالية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في المحاسبة والخدمات الاستشارية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين.

وخلال اللقاء، جرى بحث آليات التعاون المشترك من خلال دعوة المستثمرين الاستراليين للإطلاع علي المناطق التعدينية في مصر قبل نهاية العام الجاري، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة وتكوين رؤية شاملة حول البيئة الاستثمارية الجديدة الجاذبة في هذا القطاع الحيوي، كما تم الاتفاق علي المضي قدمًا في بحث فرص التعاون لجذب المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات الفنية والتقنية.

تهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين

واستعرض اللقاء الإجراءات المٌنفذة لتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفي مقدمتها الإعفاءات الضريبية على المعدات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وذلك لتشجيع تدفق الاستثمارات إلى القطاع.

كما أكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة التعدين في مصر، مؤكدا علي أن مصر تمتلك مقومات قوية جاذبة للاستثمارات التعدينية.

ومن جانبه، أكد شريف أندراوس رئيس قطاع الموارد الطبيعية بشركة BDO الأسترالية، أن الترتيب لزيارة وفد من الخبراء والشركات الأسترالية إلى مصر خطوة إيجابية تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار ونقل الخبرات الأسترالية في مجال التعدين، وابدي ترحيبه بالتعاون البناء مع الجانب المصري في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.