نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال حصر وتصنيف المناطق السكنية

تابع الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة أعمال حصر وتصنيف المناطق السكنية طبقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحوكمة العمران وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساهم في التخطيط العمراني المستدام.

وأكد نائب المحافظ أن أعمال الحصر تهدف إلى تحديد الوضع القانوني للمناطق السكنية داخل نطاق المحافظة، بما يسهم في وضع حلول عملية للمشكلات المرتبطة بالبناء العشوائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكليفات خاصة بمركز البدرشين

وخلال متابعته الميدانية، أصدر الدكتور إبراهيم الشهابي تكليفات خاصة بمركز البدرشين تضمنت سرعة الانتهاء من أعمال الحصر الميداني بدقة وشفافية، ورفع تقارير دورية توضح الموقف التنفيذي أولًا بأول، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وأجهزة المرافق لضمان دقة البيانات.

وشدد نائب محافظ الجيزة على أن الدولة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط العمران وحماية الأراضي، مشيرًا إلى أن القانون 164 لسنة 2025 يمثل أداة تشريعية مهمة لتنظيم العمران وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة الجيزة الشاملة لتطوير المراكز والمدن، بما يحقق تنمية عمرانية مستدامة ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

