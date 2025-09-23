الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حملات موسعة لإزالة التعديات بشوارع المجزر الآلي واللبيني وزغلول وكعبيش

ازالة التعديات
ازالة التعديات

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق  تنفيذ حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات من المحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين والتي تعيق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري للشوارع.
 

وشملت الحملات القطاع الجنوبي بالهرم حيث تم تنفيذ حملات صباحية مكبرة بشوارع المجزر الآلي، اللبيني، زغلول، سوق البطران، ترعة السيسي  إلى جانب إزالة الحواجز الحديدية المخالفة من أمام أبراج أبو الخير استجابة لشكاوى المواطنين. 
 

كما شملت المتابعة الحملات المسائية بمنطقة كعبيش لمنع كافة أوجه التعديات على الطريق العام وتسهيل حركة سير المركبات كما تم رفع المخلفات من نقاط التجميع وتثبيت خدمة ليلية لضمان عدم إلقاء أي مخلفات بالشارع فضلًا عن ضبط والتحفظ على مركبات "توك توك" مخالفة تعيق حركة المواطنين.
 

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على استمرار الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات من الشوارع، والتصدي بحزم لأي مخالفات تعيق الحركة المرورية أو تمس راحة المواطنين، بما يضمن انضباط الشارع الجيزاوي ويحافظ على مظهره الحضاري.
 

شهدت الحملات متابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء دكتور حسن دكروري مدير شرطة المرافق والأجهزة المعنية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفع الاشغالات والتعديات مدير شرطة المرافق محافظ الجيزة منطقة كعبيش

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم.. ضبط راكب ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة.. الصحة تكشف حقيقة تعرض مواطنة للإهمال الطبى بمستشفى أم المصريين

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بمنشأة القناطر والدقي

منال عوض: تحويل منطقة اللاجونا إلى مركز ترفيهي عالمي لصون الموارد الطبيعية

منال عوض: تنظيم السياحة البيئية بمحمية أبو جالوم والبلو هول في جنوب سيناء

محافظ الجيزة: رفع 2000 طن مخلفات من شارع فيصل

وزيرة التنمية المحلية توجه بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمدينة دهب

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

إغلاق مقهى مخالف يعمل بدون ترخيص بطريق مصر–أسيوط السريع بالعياط

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

بيراميدز يحصد لقب كأس العالم للقارات الثلاث ويعادل إنجاز الأهلي

إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

تشيلسي يفوز على لينكولن سيتي بثنائية في كأس كاراباو

الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة المشاكل والهموم

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads