حملات موسعة لإزالة التعديات بشوارع المجزر الآلي واللبيني وزغلول وكعبيش

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق تنفيذ حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات من المحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين والتي تعيق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري للشوارع.



وشملت الحملات القطاع الجنوبي بالهرم حيث تم تنفيذ حملات صباحية مكبرة بشوارع المجزر الآلي، اللبيني، زغلول، سوق البطران، ترعة السيسي إلى جانب إزالة الحواجز الحديدية المخالفة من أمام أبراج أبو الخير استجابة لشكاوى المواطنين.



كما شملت المتابعة الحملات المسائية بمنطقة كعبيش لمنع كافة أوجه التعديات على الطريق العام وتسهيل حركة سير المركبات كما تم رفع المخلفات من نقاط التجميع وتثبيت خدمة ليلية لضمان عدم إلقاء أي مخلفات بالشارع فضلًا عن ضبط والتحفظ على مركبات "توك توك" مخالفة تعيق حركة المواطنين.



وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على استمرار الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات من الشوارع، والتصدي بحزم لأي مخالفات تعيق الحركة المرورية أو تمس راحة المواطنين، بما يضمن انضباط الشارع الجيزاوي ويحافظ على مظهره الحضاري.



شهدت الحملات متابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء دكتور حسن دكروري مدير شرطة المرافق والأجهزة المعنية.

