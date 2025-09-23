الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم.. ضبط راكب ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة.. الصحة تكشف حقيقة تعرض مواطنة للإهمال الطبى بمستشفى أم المصريين

مستشفى ام المصريين
أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

 

إنقاذ شاب من إصابة مميتة بالقلب في مستشفى المنصورة الدولي

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية في إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة خطيرة مباشرة بالقلب، كادت أن تودي بحياته.

وقالت وزارة الصحة أنه تمكن الفريق من السيطرة على النزيف وإصلاح الجدار الأمامي للبطين الأيسر، إضافة إلى تفريغ الاحتباس الدموي، وهو ما ساهم في تحسن تدريجي بالعلامات الحيوية للمريض واستقرار حالته.

ضبط راكب ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

جاء ذلك أثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار برلين بالمانيا اشتبه هيثم خلف الله ابو زيد رئيس قسم التفتيش، في راكب ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية بتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمد حداد مأمور الفحص وأحمد جمال مدير إدارة الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه.

الصحة تكشف حقيقة تعرض مواطنة للإهمال الطبى بمستشفى أم المصريين

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على واقعة مستشفى أم المصريين، قائلا: " الوزارة حريصة على تقديم رعاية جديدة لكل المواطنين والوزير يتابع كل ما يرد من شكاوى".

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6 "، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية "الحياة": "إن ما حدث فى مستشفى أم المصريين لا يمكن القول بأنه إهمال طبي، فالحالة دخلت المستشفى مصابة فى حادث وتعاني من نزيف فى المخ ونسبة الوعي لديها ضعيفة".

منال عوض: تحويل منطقة اللاجونا إلى مركز ترفيهي عالمي لصون الموارد الطبيعية

وجّهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتطوير منطقتي اللاجونا والثري بولز بمدينة دهب، حيث تعدان من أهم الوجهات للسائحين للاستمتاع بطبيعتها المميزة وكنوزها الطبيعية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في تنفيذ انشطة السياحة البيئية بالمنطقتين، من خلال تطبيق الاشتراطات البيئية المنظمة وضبط حركة دخول الزوار، بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والشعاب المرجانية باعتبارها ثروة قومية وحقًا للأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك خلال جولة الدكتورة منال عوض التفقدية لمنطقتي اللاجونا والثري بولز بمدينة دهب ضمن زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات البيئية وأعمال التطوير بالمحافظة بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات واللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة دهب والدكتور وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء وعدد من قيادات الوزارة.

التنظيم والإدارة يستعين بـ870 متقدمًا من قوائم الانتظار لشغل وظائف معلمين مساعدين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، الاستعانة بأكثر من 870 متقدمًا من قوائم الانتظار في مسابقات شغل وظيفة معلم مساعد مواد، اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم.

وأوضح رئيس الجهاز أن قوائم الانتظار يتم إعدادها وفقًا لمجموع الدرجات التي حصل عليها المتقدمون الناجحون الذين لم تشملهم الدفعة الأساسية، ويتم اللجوء إليها في حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية أو اعتذاره عن استلام الوظيفة، وذلك خلال عام كامل من إعلان النتيجة.

النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالقاهرة لتوسعة الطريق الدائرى وبأسوان لإنشاء كوبري

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 211 (تابع)، الصادرة في 22 سبتمبر 2025، قرارين لوزارة النقل، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية نواحي (دار السلام- أثر النبي)، ومشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المضيق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

-قرار وزارة النقل رقم 549 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة لنواحي (دار السلام - أثر النبي) فـي نطاق محافظة القاهرة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4505 لسنة 2022، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة

