منال عوض: تنظيم السياحة البيئية بمحمية أبو جالوم والبلو هول في جنوب سيناء

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، أهمية تشديد الرقابة وتنظيم الأنشطة السياحية داخل محمية أبو جالوم ومنطقة البلوهول بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بما يضمن الحفاظ على الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به المنطقة.

وخلال جولتها التفقدية، شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية المنظمة، وضبط حركة دخول الزوار، مع تكثيف تواجد الباحثين داخل المحمية لمتابعة حالة الموارد الطبيعية وإثراء السائحين بالمعلومات التوعوية لرفع الوعي البيئي.

كما وجهت بتعزيز دور مراكب ولنشات المحمية لمراقبة الشعاب المرجانية وحمايتها من الممارسات غير المسؤولة.

منظومة متكاملة لإدارة المخلفات وحملات نظافة دورية

وأعلنت الدكتورة منال عوض عن إعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات داخل المحمية ومنطقة البلو هول، بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة جنوب سيناء، للتصدي لمشكلة القمامة. كما وجهت بتنفيذ حملات نظافة دورية بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل منظومة حراس المحمية لحماية الموارد الطبيعية.

تطوير الخدمات السياحية والاعتماد على التحول الرقمي

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة داخل المحمية لتوفير تجربة سياحية عالمية المستوى، بما يعزز مكانة جنوب سيناء كوجهة رائدة في السياحة البيئية المستدامة، كما وجهت بتطوير منظومة التحصيل لتصبح إلكترونية، بما يضمن الشفافية ويسهل على الزائرين.

حماية البلو هول كأشهر مواقع الغوص في العالم

وأكدت الوزيرة أن منطقة البلو هول تُعد من أهم مواقع الغوص عالميًا، ما يستوجب بذل مزيد من الجهود لحماية الشعاب المرجانية من الضغوط البيئية، وضمان الحفاظ على نوعية السائح بما يدعم استدامة النشاط السياحي البيئي في المنطقة.

وخلال اللقاء مع ممثلي المجتمع المحلي والعاملين بالمحمية، استمعت الوزيرة إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير المنطقة وحماية مواردها، مؤكدة أن المجتمع المحلي شريك أساسي في جهود صون التنوع البيولوجي وتنمية موارد المحمية.

جاءت هذه التوجيهات خلال زيارة الوزيرة لمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء، وعدد من الباحثين والسكان المحليين.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن المحميات الطبيعية تمثل ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار البيئي المسؤول، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم السياحة البيئية.

