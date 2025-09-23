الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منال عوض: تنظيم السياحة البيئية بمحمية أبو جالوم والبلو هول في جنوب سيناء

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية والقائم بعمل وزير البيئة
ads

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، أهمية تشديد الرقابة وتنظيم الأنشطة السياحية داخل محمية أبو جالوم ومنطقة البلوهول بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بما يضمن الحفاظ على الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به المنطقة.

وخلال جولتها التفقدية، شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية المنظمة، وضبط حركة دخول الزوار، مع تكثيف تواجد الباحثين داخل المحمية لمتابعة حالة الموارد الطبيعية وإثراء السائحين بالمعلومات التوعوية لرفع الوعي البيئي. 

كما وجهت بتعزيز دور مراكب ولنشات المحمية لمراقبة الشعاب المرجانية وحمايتها من الممارسات غير المسؤولة.

منظومة متكاملة لإدارة المخلفات وحملات نظافة دورية

وأعلنت الدكتورة منال عوض عن إعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات داخل المحمية ومنطقة البلو هول، بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة جنوب سيناء، للتصدي لمشكلة القمامة. كما وجهت بتنفيذ حملات نظافة دورية بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل منظومة حراس المحمية لحماية الموارد الطبيعية.

تطوير الخدمات السياحية والاعتماد على التحول الرقمي

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة داخل المحمية لتوفير تجربة سياحية عالمية المستوى، بما يعزز مكانة جنوب سيناء كوجهة رائدة في السياحة البيئية المستدامة، كما وجهت بتطوير منظومة التحصيل لتصبح إلكترونية، بما يضمن الشفافية ويسهل على الزائرين.

حماية البلو هول كأشهر مواقع الغوص في العالم

وأكدت الوزيرة أن منطقة البلو هول تُعد من أهم مواقع الغوص عالميًا، ما يستوجب بذل مزيد من الجهود لحماية الشعاب المرجانية من الضغوط البيئية، وضمان الحفاظ على نوعية السائح بما يدعم استدامة النشاط السياحي البيئي في المنطقة.

وخلال اللقاء مع ممثلي المجتمع المحلي والعاملين بالمحمية، استمعت الوزيرة إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير المنطقة وحماية مواردها، مؤكدة أن المجتمع المحلي شريك أساسي في جهود صون التنوع البيولوجي وتنمية موارد المحمية.

جاءت هذه التوجيهات خلال زيارة الوزيرة لمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء، وعدد من الباحثين والسكان المحليين.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن المحميات الطبيعية تمثل ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار البيئي المسؤول، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم السياحة البيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاشتراطات البيئية الانشطة السياحية القائم بأعمال وزير البيئة الشعاب المرجانية السياحة البيئية المجتمع المدنى بمحافظة جنوب سيناء مدينة دهب محافظة جنوب سيناء منال عوض وزيرة التنمية المحلية منظمات المجتمع المدني

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: رفع 2000 طن مخلفات من شارع فيصل

وزيرة التنمية المحلية توجه بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمدينة دهب

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

إغلاق مقهى مخالف يعمل بدون ترخيص بطريق مصر–أسيوط السريع بالعياط

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بحي العمرانية

أخبار مصر اليوم: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. موعد إطلاق المنصة الإلكترونية للتقديم على الشقق البديلة لأصحاب الإيجار القديم.. إيقاف المقصرين عن العمل بالجيزة

في جولة مفاجئة ببولاق والدقي، محافظ الجيزة يقرر إيقاف المقصرين عن العمل وإحالتهم للتحقيق

عودة جراحات العظام بمستشفى أطفيح بعد سنوات من التوقف

الأكثر قراءة

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تصويبة صاروخية، جراديشار يتقدم لـ الأهلي بهدف مبكر في شباك حرس الحدود

الصحة: فتح تحقيق عاجل في تعطل جهاز C-Arm بمستشفى كفر الشيخ العام

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

الدوري الممتاز، تعادل الأهلي وحرس الحدود 1/1 بعد مرور 30 دقيقة

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads