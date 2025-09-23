الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

جولة محافظ الجيزة،
جولة محافظ الجيزة، فيتو
سلطت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الضوء على الجولة المفاجئة التي أجراها المحافظ الدكتور عادل النجار بشكل متخفي بشوارع المحافظة.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة صورا من جولة المحافظ وعلقت عليها:" المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نزل فجأة لوحده ماشي في شوارع بولاق والدقي، ورصد بنفسه القصور في النظافة والإشغالات، وأوقف المقصرين عن العمل فورًا، مؤكّدًا لرؤساء الأحياء: "هتلاقوني في أي وقت في الشارع براقب الأداء.. ومفيش تهاون في حق المواطن ". 

 

 

وفي سياق متصل عقد محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا مع مسئولي ومشرفي النظافة بالأحياء لمتابعة خطة العمل وآليات التنفيذ.


وخلال الاجتماع وجه السكرتير العام بتشكيل فرق طوارئ للنظافة لمواجهة أي تراكمات مفاجئة مع إجراء مراجعة دورية لحالة النظافة بالشوارع الحيوية والمرور على المحلات التجارية للتأكد من جمع المخلفات أولًا بأول، بما يضمن عدم تركها بمسار الطريق. 


كما شدد على ضرورة متابعة أداء شركات الجمع السكني والتأكد من التزامها بتقديم الخدمة بكفاءة.
وأشار السكرتير العام إلى أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع أي تراكمات على الفور إلى جانب تعزيز التواجد الميداني لعمال النظافة في الفترات الصباحية 
مع حسن توزيع العمالة على المناطق بما يضمن تغطية شاملة وفعّالة.


كما شدد على ضرورة متابعة حالة النظافة بالأنفاق لضمان استدامة الأعمال بها ومنع تواجد (الفريزة) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكد نور الدين أنه تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سيتم تقييم أداء مشرفي النظافة بالقطاعات المختلفة في الأحياء بشكل دوري.


جاء اللقاء بحضور اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل ونواب الهيئة ونواب رؤساء الأحياء لقطاع النظافة.

