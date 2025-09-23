منال عوض: تحويل منطقة اللاجونا إلى مركز ترفيهي عالمي لصون الموارد الطبيعية

وجّهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتطوير منطقتي اللاجونا والثري بولز بمدينة دهب، حيث تعدان من أهم الوجهات للسائحين للاستمتاع بطبيعتها المميزة وكنوزها الطبيعية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في تنفيذ انشطة السياحة البيئية بالمنطقتين، من خلال تطبيق الاشتراطات البيئية المنظمة وضبط حركة دخول الزوار، بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والشعاب المرجانية باعتبارها ثروة قومية وحقًا للأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك خلال جولة الدكتورة منال عوض التفقدية لمنطقتي اللاجونا والثري بولز بمدينة دهب ضمن زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات البيئية وأعمال التطوير بالمحافظة بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات واللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة دهب والدكتور وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء وعدد من قيادات الوزارة.

واطلعت الوزيرة على مخطط تطوير منطقة اللاجونا لتحويلها لمنطقة سياحية عالمية، وتنفيذ أنشطة وخدمات بيئية تتوافق مع طبيعة المكان، كما اطلعت على مخطط الارتقاء بالخدمات السياحية في منطقة الثري بولز باعتبارها من مواقع الغوص العالمية، حيث يساعد تنفيذ مخطط تنمية مدينة دهب على توفير ٣٠٠ فرصة عمل، وجذب ٦٠٠ مليون جنيه استثمارات، بما يعد فرصة عظيمة لتعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي لعملية تطوير المدينة مع مراعاة صون الموارد الطبيعية من خلال الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن عملية تطوير مدينة دهب أحد أهم الوجهات السياحية في مصر، يأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على مواردها الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، وتحقيق استدامتها من خلال خلق فرص عمل وأنشطة بيئية مستدامة ذات بعد اجتماعي واقتصادي وذلك بتعزيز السياحة البيئية والاستثمار البيئي المسئول.

ومن جانبه، استعرض اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء المشروع السياحي باللاجونا على مساحة 150 فدان، باستثمارات إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه منها مليار جنيه استثمارات أولية، ويوفر هو الآخر نحو 300 فرصة عمل.

وأضاف المحافظ أن استراتيجية تنمية مدينة دهب تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى؛ ففي منطقة اللاجونا سيتم إنشاء مركز ترفيهي سياحي عالمي على مساحة 300 فدان بإجمالي استثمارات تبلغ 1.5 مليار جنيه، منها 500 مليون جنيه كاستثمارات أولية، بما يوفر نحو 240 فرصة عمل مباشرة.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مكانة مدينة دهب كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية، مع التركيز على دعم السياحة البيئية والغطس، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الطابع البيئي الفريد للمدينة.

