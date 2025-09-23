محافظ الجيزة: رفع 2000 طن مخلفات من شارع فيصل

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ حملات موسعة لرفع التراكمات والمخلفات من الشوارع الرئيسية والحيوية، والاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة مكبرة مساء أمس أسفرت عن رفع عدد ٧٠ نقلة من المخلفات من أرض المطاحن المطلة على شارع فيصل بإجمالي كمية بلغت ٢٠٠٠ طن، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية للطريق وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال نُفذت من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع استمرار حملات النظافة في مختلف المناطق لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار أن جهود المحافظة في ملف النظافة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري العام بمختلف المناطق ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية والحيوية والمتفرعات بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة الجيزة.

وشدد المحافظ على أن العمل مستمر ولن يتوقف حتى يتم الانتهاء من كافة نقاط التراكمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة.

شهدت الحملات متابعه من اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.