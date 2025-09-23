الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة: رفع 2000 طن مخلفات من شارع فيصل

رفع المخلفات، فيتو
رفع المخلفات، فيتو
ads

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ حملات موسعة لرفع التراكمات والمخلفات من الشوارع الرئيسية والحيوية، والاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة مكبرة مساء أمس أسفرت عن رفع عدد ٧٠ نقلة من المخلفات من أرض المطاحن المطلة على شارع فيصل بإجمالي كمية بلغت ٢٠٠٠ طن، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية للطريق وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

 

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال نُفذت من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع استمرار حملات النظافة في مختلف المناطق لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار أن جهود المحافظة في ملف النظافة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري العام بمختلف المناطق ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية والحيوية والمتفرعات بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة الجيزة.

وشدد المحافظ على أن العمل مستمر ولن يتوقف حتى يتم الانتهاء من كافة نقاط التراكمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة.

شهدت الحملات متابعه من اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للنظافة والتجميل الخدمات المقدمة للمواطنين النظافة والتجميل هيئة النظافة والتجميل محافظة الجيزة محافظ الجيزة اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية توجه بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمدينة دهب

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

إغلاق مقهى مخالف يعمل بدون ترخيص بطريق مصر–أسيوط السريع بالعياط

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بحي العمرانية

أخبار مصر اليوم: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. موعد إطلاق المنصة الإلكترونية للتقديم على الشقق البديلة لأصحاب الإيجار القديم.. إيقاف المقصرين عن العمل بالجيزة

في جولة مفاجئة ببولاق والدقي، محافظ الجيزة يقرر إيقاف المقصرين عن العمل وإحالتهم للتحقيق

عودة جراحات العظام بمستشفى أطفيح بعد سنوات من التوقف

البيئة تطلق خطة لتطوير شبكة رصد جودة الهواء لمواجهة التلوث وتغير المناخ

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

تجويد مضر!

اسنجابة لـ"فيتو"، صحة الإسماعيلية تفحص حالة طفلة تبرع والدها بكليته لإنقاذ حياتها

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads