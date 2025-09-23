وزيرة التنمية المحلية توجه بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمدينة دهب

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جولة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء، حيث زارت مدينة دهب برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

وخلال الزيارة، وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة رفع تراكمات المخلفات بمدينة دهب، وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة وجمع وتدوير المخلفات بالمدينة السياحية العالمية، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر أمام الزوار من مختلف الجنسيات.

تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية

وأكدت الوزيرة ضرورة تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية في منظومة إدارة المخلفات وتنظيم عملهم بشكل قانوني، للحد من التجمعات العشوائية وتحقيق كفاءة في التشغيل، كما شددت على أهمية الإسراع في تنفيذ محطة وسيطة لجمع وفرز المخلفات بطريقة بيئية آمنة، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات للحد من المرفوضات وتحويلها إلى موارد اقتصادية.

وأوضحت أن مدينة دهب تنتج ما بين 12 إلى 15 طن مخلفات يوميًا، وترتفع الكمية في أوقات الذروة السياحية إلى نحو 20 طنًا، مما يستدعي وجود خط فرز وتدوير متكامل للتخلص من التراكمات والحفاظ على البيئة.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء أن خطة إنشاء محطة فرز ومصنع تدوير بمدينة دهب ستسهم في تقليل حجم المخلفات بشكل كبير، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب حماية الشواطئ والبيئة البحرية التي تشتهر بها المدينة عالميًا.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على البيئة في المدن السياحية، مؤكدًا أن دهب تستحق أن تكون نموذجًا رائدًا في الإدارة المتكاملة للمخلفات والتنمية المستدامة بما يعزز مكانتها كأحد أهم المقاصد السياحية في مصر والعالم.

