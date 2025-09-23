الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية توجه بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمدينة دهب

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض في مدينة دهب، فيتو
ads

 أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جولة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء، حيث زارت مدينة دهب برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

وخلال الزيارة، وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة رفع تراكمات المخلفات بمدينة دهب، وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة وجمع وتدوير المخلفات بالمدينة السياحية العالمية، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر أمام الزوار من مختلف الجنسيات.

تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية

وأكدت الوزيرة ضرورة تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية في منظومة إدارة المخلفات وتنظيم عملهم بشكل قانوني، للحد من التجمعات العشوائية وتحقيق كفاءة في التشغيل، كما شددت على أهمية الإسراع في تنفيذ محطة وسيطة لجمع وفرز المخلفات بطريقة بيئية آمنة، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات للحد من المرفوضات وتحويلها إلى موارد اقتصادية.

وأوضحت أن مدينة دهب تنتج ما بين 12 إلى 15 طن مخلفات يوميًا، وترتفع الكمية في أوقات الذروة السياحية إلى نحو 20 طنًا، مما يستدعي وجود خط فرز وتدوير متكامل للتخلص من التراكمات والحفاظ على البيئة.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء أن خطة إنشاء محطة فرز ومصنع تدوير بمدينة دهب ستسهم في تقليل حجم المخلفات بشكل كبير، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب حماية الشواطئ والبيئة البحرية التي تشتهر بها المدينة عالميًا.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على البيئة في المدن السياحية، مؤكدًا أن دهب تستحق أن تكون نموذجًا رائدًا في الإدارة المتكاملة للمخلفات والتنمية المستدامة بما يعزز مكانتها كأحد أهم المقاصد السياحية في مصر والعالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة المخلفات البيئة البحرية التجمعات العشوائية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء منظومة إدارة المخلفات منال عوض وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

إغلاق مقهى مخالف يعمل بدون ترخيص بطريق مصر–أسيوط السريع بالعياط

سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بحي العمرانية

أخبار مصر اليوم: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. موعد إطلاق المنصة الإلكترونية للتقديم على الشقق البديلة لأصحاب الإيجار القديم.. إيقاف المقصرين عن العمل بالجيزة

في جولة مفاجئة ببولاق والدقي، محافظ الجيزة يقرر إيقاف المقصرين عن العمل وإحالتهم للتحقيق

عودة جراحات العظام بمستشفى أطفيح بعد سنوات من التوقف

البيئة تطلق خطة لتطوير شبكة رصد جودة الهواء لمواجهة التلوث وتغير المناخ

محافظ الجيزة: إزالة 58 حالة بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بالبدرشين ومنشأة القناطر

الأكثر قراءة

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

"خرجنا نجيب عيش"، محافظ بورسعيد يضبط طالبات خارج المدرسة ويحيل المديرة للتحقيق

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads