إغلاق مقهى مخالف يعمل بدون ترخيص بطريق مصر–أسيوط السريع بالعياط

في استجابة سريعة لشكاوى عدد من المواطنين، شنَّ مجلس مدينة العياط حملة تفتيشية على طريق مصر–أسيوط السريع، أسفرت عن غلق مقهى مخالف يعمل بدون ترخيص.

وأوضح مسؤولو المجلس أن المقهى كان يمارس نشاطه بشكل غير قانوني، مما يمثل مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة للمحال العامة، مؤكدين أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة التصدي الفوري لأي مخالفات تشكل تعديًا على القانون أو تهدد السلامة العامة.

وشددت رئاسة مدينة العياط على استمرار الحملات الرقابية اليومية للتأكد من التزام المحال والمقاهي بالتراخيص والإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن الهدف هو حماية حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام.

كما ناشد المجلس المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة قد تضر بالمجتمع أو تعطل جهود التنمية داخل المدينة.

