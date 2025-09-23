الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالقاهرة لتوسعة الطريق الدائرى وبأسوان لإنشاء كوبري

وزير النقل والصناعة
وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 211 (تابع)، الصادرة في 22 سبتمبر 2025، قرارين لوزارة النقل، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية نواحي (دار السلام- أثر النبي)، ومشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المضيق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.
-قرار وزارة النقل رقم 549 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة لنواحي (دار السلام - أثر النبي) فـي نطاق محافظة القاهرة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4505 لسنة 2022، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.


-وقرار وزارة النقل رقم 550 لسنة 2025، بنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف لهذا القـرار، الواردة من مديرية المساحة بأسوان لنواحي (قرية الكاجوج- قرية المنشية الجديـدة) في نطاق محافظة أسوان، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 562 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المضيق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.  

 


 

النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات في الجيزة لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري ومحور في الدقهلية وقنا

