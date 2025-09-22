سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بحي العمرانية

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالمرور على المراكز التكنولوجية والتأكد من انتظام عمل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بما يساهم في تحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة والتسهيل على المواطنين.



وفي هذا الإطار تفقد محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة المركز التكنولوجي بحي العمرانية لمتابعة انتظام عمل لجان البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين ونسب الإنجاز المحققة.



وأكد السكرتير العام على ضرورة انعقاد اللجان بشكل يومي والتيسير على المواطنين وإزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل.

وأضاف السكرتير العام أن محافظة الجيزة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للمراكز التكنولوجية واللجان الفنية لضمان سرعة إنهاء ملفات التصالح وتحقيق الصالح العام للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة.

