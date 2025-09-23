الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أخبار مصر

التنظيم والإدارة يستعين بـ870 متقدمًا من قوائم الانتظار لشغل وظائف معلمين مساعدين

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، الاستعانة بأكثر من 870 متقدمًا من قوائم الانتظار في مسابقات شغل وظيفة معلم مساعد مواد، اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم.

وأوضح رئيس الجهاز أن قوائم الانتظار يتم إعدادها وفقًا لمجموع الدرجات التي حصل عليها المتقدمون الناجحون الذين لم تشملهم الدفعة الأساسية، ويتم اللجوء إليها في حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية أو اعتذاره عن استلام الوظيفة، وذلك خلال عام كامل من إعلان النتيجة.


وأشار إلى أن العدد الذي تم الاستعانة به من قوائم الانتظار توزع كالآتي، 843 من تخصص اللغة الإنجليزية، 23 مادة للعلوم، 11 معلمًا للدراسات الاجتماعية.

