التنظيم والإدارة يستعين بـ870 متقدمًا من قوائم الانتظار لشغل وظائف معلمين مساعدين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، الاستعانة بأكثر من 870 متقدمًا من قوائم الانتظار في مسابقات شغل وظيفة معلم مساعد مواد، اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم.

وأوضح رئيس الجهاز أن قوائم الانتظار يتم إعدادها وفقًا لمجموع الدرجات التي حصل عليها المتقدمون الناجحون الذين لم تشملهم الدفعة الأساسية، ويتم اللجوء إليها في حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية أو اعتذاره عن استلام الوظيفة، وذلك خلال عام كامل من إعلان النتيجة.



وأشار إلى أن العدد الذي تم الاستعانة به من قوائم الانتظار توزع كالآتي، 843 من تخصص اللغة الإنجليزية، 23 مادة للعلوم، 11 معلمًا للدراسات الاجتماعية.

