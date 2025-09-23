ضبط راكب ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

اجراءات تفتيش الركاب بمطار الغردقة

جاء ذلك أثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار برلين بالمانيا اشتبه هيثم خلف الله ابو زيد رئيس قسم التفتيش، في راكب ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية بتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمد حداد مأمور الفحص وأحمد جمال مدير إدارة الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه.

وبتفتيش حقائبة تبين وجود عدد من الأقراص المدرجة بجدول المخدرات.

وقام بالجرد والتحريز ابراهيم عبد الحكيم وايمن ربيع وابوبكر محمد مأموري الجمرك، وبحضور هاني عبدالحافظ رئيس قسم الأمن الجمركي، وعبدالمحسن الشعيني مدير ادارة الأمن الجمركي .

تعامل سلطات مطار الغردقة مع المسافرين

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذالجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

