الصحة تكشف حقيقة تعرض مواطنة للإهمال الطبى بمستشفى أم المصريين (فيديو)

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على واقعة مستشفى أم المصريين، قائلا: " الوزارة حريصة على تقديم رعاية جديدة لكل المواطنين والوزير يتابع كل ما يرد من شكاوى".



وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6 "، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية "الحياة": "إن ما حدث فى مستشفى أم المصريين لا يمكن القول بأنه إهمال طبي، فالحالة دخلت المستشفى مصابة فى حادث وتعاني من نزيف فى المخ ونسبة الوعي لديها ضعيفة".



وأضاف: "التوقع فى نسبة الشفاء، ضعيف جدا نتيجة إصابتها بنزيف فى المخ، ولذلك فقبل صدور الأحكام بوجود إهمال طبي، كان يجب التعرف على نوع الاصابة، ومن هنا كان قانون المسئولية الطبية الذى يحدد نوع الإهمال".



الحقيقة الكاملة

في صباح الأربعاء 17 سبتمبر 2025، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى أم المصريين في تمام الساعة التاسعة صباحًا السيدة (س. ت، 75 عامًا) عن طريق سيارة إسعاف، إثر حادث سير، وكانت حالتها غير مستقرة حيث بلغت درجة الوعي (4/15). وعلى الفور، تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

جرى استدعاء التخصصات الطبية المعنية (جراحة عامة – عظام – مخ وأعصاب – جراحة قلب وصدر) لإجراء التقييم الطبي اللازم، وأُجريت فحوصات عاجلة شملت:

1- أشعة مقطعية على المخ والصدر.

2 -موجات صوتية للبطن والحوض.



أظهرت النتائج الطبية ما يلي:

عدم وجود تجمع دموي بالبطن أو الحوض.

نزيف بالمخ مع كسر في قاع الجمجمة.

كسر بالأضلاع مع تجمع دموي في الصدر.

أوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب أن الحالة تحتاج إلى رعاية مركزة مع تدخل جراحي، مع إبلاغ ذوي المريضة بخطورة الوضع الطبي وأن المؤشرات غير مطمئنة. كما أوصى استشاري جراحة القلب والصدر بتركيب أنبوبة صدرية خلال التدخلات الجراحية.



بعد توضيح تفاصيل الحالة ومخاطرها للأهل، طلبوا نقل المريضة إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، وتم إخطار هيئة الإسعاف وتجهيز سيارة إسعاف مجهزة بكامل الإمكانيات مع طبيب مرافق.

أثناء عملية النقل، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا، تعرضت المريضة لتوقف مفاجئ في عضلة القلب داخل سيارة الإسعاف، وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي (CPR) استمر لمدة 30 دقيقة دون استجابة، ليتم إعلان الوفاة رسميًا في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

