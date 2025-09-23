وكيل وزارة التعليم بأسيوط: 97٪ من طلاب مدارس أبوتيج الثانوية على نظام البكالوريا

زار محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء، مدارس مصطفى محمود يونس الثانوية بنات ومدرسة أحمد حسن الباقورى الإعدادية بإدارة أبوتيج التعليمية ومدرسة الإسلامية الثانوية بنات بإدارة أسيوط للاطمئنان على سير العملية التعليمية ودعم مبادرة "مدارس دامجة " لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أطفال وطلاب الدمج فى كافة المؤسسات التعليمية تنفيذا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وبتوجيهات من لواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تنفيذ مبادرة " مدارس دامجة "



والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط خلال تفقده فصول مدرسة أحمد حسن الباقورى الإعدادية بابوتيج الطالب "ميخائيل ممدوح " من طلاب الدمج بالصف الأول الإعدادى بالمدرسة وبعض طلاب الدمج بالمدرسة واطمأن على سعادتهم وسط زملائهم بالفصول الدراسية وتفاعلهم مع المعلمين، موجها بالاستمرار فى تنفيذ مبادرة " مدارس دامجة " والتى تتضمن قبول جميع طلاب الدمج بمدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة تحت إشراف إدارة التربية الخاصة بالمديرية وبمتابعة مستمرة من كافة قيادات المديرية لضمان تمكينهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم من الاندماج فى المجتمع وتحقيق التفوق الدراسى والالتحاق بالقطاعات التى تتناسب مع إمكاناتهم ومهاراتهم.

دمج ذوى الهمم في المدارس

شرح مزايا نظام البكالوريا الجديد والفرق بينه وبين نظام الثانوية القديم

وزار وكيل الوزارة التربية والتعليم بأسيوط خلال جولته بمركز أبوتيج يرافقه الدكتور محمد العجان وكيل إدارة أبوتيج التعليمية، مدرسة مصطفى محمود يونس الثانوية بنات بأبوتيج للوقوف على انتظام الدراسة، وشارك مدير التعليم الثانوى بالإدارة ومدير المدرسة محمد عبد الحليم مخيمر مدير المدرسة فى شرح مزايا نظام البكالوريا الجديد والفرق بينه وبين نظام الثانوية القديم والرد على استفسارات الطالبات وإيضاح الحقائق، لافتا إلى أن نسبة الطلاب المشتركين بنظام البكالوريا بإدارة أبوتيج وصل إلى ٩٧٪ من طلاب الفرقة الأولى حتى الآن.

وفى نهاية جولته اليوم على المدارس تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط سير الدراسة بمدرسة الإسلامية الثانوية بنات بحى غرب مدينة أسيوط التابعة لإدارة أسيوط التعليمية رافقه خلالها سيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وتابع بعض الفصول الدراسية بحضور مريم هارون مديرة المدرسة ووجه رسالة للطالبات حثهن فيها على الالتزام بالانضباط المدرسى والتحصيل المستمر للدروس وعدم الغياب فضلا عن المشاركة فى الأنشطة المدرسية المختلفة لتنمية مواهبهم وخبراتهم فى مختلف الأنشطة واستغلال الإمكانات المتاحة بالمدرسة لتحقيق التفوق الدراسى والحفاظ على نظافة المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.