الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل وزارة التعليم بأسيوط: 97٪ من طلاب مدارس أبوتيج الثانوية على نظام البكالوريا

وكيل تعليم أسيوط
وكيل تعليم أسيوط يطمئن على طلاب الدمج، فيتو

زار محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء، مدارس مصطفى محمود يونس الثانوية بنات ومدرسة أحمد حسن الباقورى الإعدادية بإدارة أبوتيج التعليمية ومدرسة الإسلامية الثانوية بنات بإدارة أسيوط للاطمئنان على سير العملية التعليمية ودعم مبادرة "مدارس دامجة " لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أطفال وطلاب الدمج فى كافة المؤسسات التعليمية تنفيذا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وبتوجيهات من لواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

تنفيذ مبادرة " مدارس دامجة " 


والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط خلال تفقده فصول مدرسة أحمد حسن الباقورى الإعدادية بابوتيج  الطالب "ميخائيل ممدوح " من طلاب الدمج بالصف الأول الإعدادى بالمدرسة وبعض طلاب الدمج بالمدرسة واطمأن على سعادتهم وسط زملائهم بالفصول الدراسية وتفاعلهم مع المعلمين، موجها بالاستمرار فى تنفيذ مبادرة " مدارس دامجة " والتى تتضمن قبول جميع طلاب الدمج بمدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة تحت إشراف إدارة التربية الخاصة بالمديرية وبمتابعة مستمرة من كافة قيادات المديرية لضمان تمكينهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم من الاندماج فى المجتمع وتحقيق التفوق الدراسى والالتحاق بالقطاعات التى تتناسب مع إمكاناتهم ومهاراتهم.

دمج ذوى الهمم في المدارس
دمج ذوى الهمم في المدارس

 

شرح مزايا نظام البكالوريا الجديد والفرق بينه وبين نظام الثانوية القديم 

وزار وكيل الوزارة التربية والتعليم بأسيوط خلال جولته بمركز أبوتيج يرافقه الدكتور محمد العجان وكيل إدارة أبوتيج التعليمية، مدرسة مصطفى محمود يونس الثانوية بنات بأبوتيج للوقوف على انتظام الدراسة، وشارك مدير التعليم الثانوى بالإدارة ومدير المدرسة محمد عبد الحليم مخيمر مدير المدرسة فى شرح مزايا نظام البكالوريا الجديد والفرق بينه وبين نظام الثانوية القديم والرد على استفسارات الطالبات وإيضاح الحقائق، لافتا إلى أن نسبة الطلاب المشتركين بنظام البكالوريا بإدارة أبوتيج وصل إلى ٩٧٪ من طلاب الفرقة الأولى حتى الآن. 

تشجير وإعادة تدوير المخلفات، وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشارك في الأنشطة المدرسية (صور)

لكسر رهبة اليوم الأول، مدارس أسيوط تنظم حفلات لتلاميذ الابتدائي بالعرائس الكرتونية (صور)

وفى نهاية جولته اليوم على المدارس تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط سير الدراسة بمدرسة الإسلامية الثانوية بنات بحى غرب مدينة أسيوط التابعة لإدارة أسيوط التعليمية رافقه خلالها سيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وتابع بعض الفصول الدراسية بحضور مريم هارون مديرة المدرسة ووجه رسالة للطالبات حثهن فيها على الالتزام بالانضباط المدرسى والتحصيل المستمر للدروس وعدم الغياب فضلا عن المشاركة فى الأنشطة المدرسية المختلفة لتنمية مواهبهم وخبراتهم فى مختلف الأنشطة واستغلال الإمكانات المتاحة بالمدرسة لتحقيق التفوق الدراسى والحفاظ على نظافة المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اسيوط اليوم الأشخاص ذوي الإعاقة الانضباط المدرسي التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني تعليم أسيوط حسن الباقوري ذوي الاعاقة محافظ أسيوط محافظة اسيوط محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدارس أسيوط وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

مواد متعلقة

بالأسماء، 44 أستاذا بجامعة أسيوط ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم

محافظ أسيوط يقدم الهدايا والورود للطلاب المتفوقين من دار رعاية الأيتام (فيديو وصور)

حتى نهاية العام، جدول القوافل العلاجية في 18 قرية بأسيوط

تشجير وإعادة تدوير المخلفات، وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشارك في الأنشطة المدرسية (صور)

محافظ أسيوط يبحث سبل تحسين قطاع الثروة الحيوانية مع الوفد الصيني (فيديو)

وكيل التعليم بأسيوط يلتقى مجلس أمناء وآباء مدرسة طه حنفى الإعدادية (صور)

انتظام الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية مع بداية العام الجامعي الجديد

تحصين 94 ألف رأس ماشية بأسيوط ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية

الأكثر قراءة

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

رسالة قوية من السيسي عن تطورات أزمة سد النهضة وقضية المياه

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري المصري

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

رئيس شعبة الذهب يكشف لـ"فيتو" سر اشتعال أسعار الذهب في مصر

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads