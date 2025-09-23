الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يبحث سبل تحسين قطاع الثروة الحيوانية مع الوفد الصيني (فيديو)

محافظ أسيوط مع الوفد
محافظ أسيوط مع الوفد الصيني، فيتو

 استقبل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة الأعلاف وتنمية الثروة الحيوانية، والذي يزور المحافظة خصيصًا لتنظيم مسابقة اختيار أفضل طبيب بيطري في مصر. 

وجاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون المشترك وتوسيع مجالات العمل في قطاعات الدواجن والأعلاف والثروة الحيوانية والدواء البيطري، فضلًا عن دراسة فرص زيادة نشاط الشركة داخل المحافظة بما يتماشى مع الخطط التنموية للدولة في هذا القطاع الحيوي.

 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور جمال سيد مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، وقد ضم الوفد كلًا من: هان بنج مدير المبيعات، والدكتور أحمد نشأت صالح مدير الدعم الفني، والدكتور باسم صالح رياض مدير المنيا، والدكتور مصطفى حسين مندوب أسيوط، وعبدالرحمن خالد المدير الإداري.

الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات البيطرية

وأكد محافظ أسيوط  – خلال اللقاء – حرصه على دعم الاستثمارات الجادة التي تخدم المجتمع المحلي وتسهم في الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، موضحًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة البيطرية من خلال تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات صناعة الأعلاف والدواء البيطري والدواجن، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين السلالات ودعم صغار المربين.

رفع كفاءة الخدمات البيطرية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية

وأشار مدير الطب البيطري إلى حرص اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تدريب وتأهيل الكوادر الشابة، نظرًا لما تتيحه من بيئة عمل علمية وتنافسية للأطباء البيطريين، وما تفتحه أمامهم من آفاق واسعة للتطور المهني موضحًا أن هذه الجهود تنعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة الخدمات البيطرية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة.

حيث استضافت محافظة أسيوط اليوم فعاليات المرحلة الأولى من مسابقة أفضل طبيب بيطري في مصر التي تنظمها الشركة الصينية، بمشاركة 21 طبيبًا بيطريًا من محافظة أسيوط، حيث أسفرت النتائج عن تصعيد 10 متسابقين إلى المرحلة الثانية.

من بيت لبيت..انطلاق حملة بيطرية شاملة بأسيوط لحماية الثروة الحيوانية (صور)

افتتاح مركز صحة وسلامة الغذاء ومعمل الدراسات العليا بطب بيطري أسيوط (صور)

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للتعاون المثمر مع محافظة أسيوط، مؤكدين أن تنظيم هذه المسابقة يأتي ضمن خطط الشركة للمساهمة في إعداد كوادر بيطرية متميزة قادرة على دعم قطاع الثروة الحيوانية في مصر، معبرين عن تطلعهم إلى تعزيز الشراكة مع المحافظة باعتبارها من المحافظات الواعدة في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط البروتين الحيوانى الثروة الحيوانية الخدمات البيطرية الشركات الصينية الطب البيطري اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر تنمية الثروة الحيوانية محافظ أسيوط محافظة اسيوط مديرية الطب البيطرى

مواد متعلقة

انتظام الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية مع بداية العام الجامعي الجديد

تحصين 94 ألف رأس ماشية بأسيوط ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية

بينها 22 فدانا زراعيا، إزالة 42 حالة تعد على الأراضي بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم 188 طالبا من أوائل الشهادات الدراسية (فيديو)

وكيل التعليم بأسيوط يتفقد المدارس ويشارك الطلاب طابور الصباح

نقل مفارم المخلفات الزراعية إلى الوحدات المحلية لمواجهة الحرق المكشوف بأسيوط (فيديو)

تدشين مبادرة كنوز يدوية لدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية بأسيوط (فيديو)

معرض للحرف اليدوية بأبوتيج، محافظ أسيوط: وسيلة لتمكين الشباب والنساء والأسر المنتجة

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

وصول عناصر من البحرية المصرية لتركيا للمشاركة فى التدريب المشترك "بحر الصداقة" (صور)

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على مفتي السعودية في جميع المساجد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads